Świątek się nie certoli. Świat bije jej brawo za to, co powiedziała

Pod koniec roku znów organizujemy plebiscyt "The best of Iga", w którym podsumowujemy najważniejsze starty i osiągnięcia naszej zawodniczki. Wyłaniamy także najważniejszą wypowiedź Igi Świątek, która lubi zabierać głos na ważne tematy, wykraczające także poza sport. O typy zapytaliśmy 15 tenisowych ekspertów z całego świata - zdaniem większości największą wartość w ostatnim sezonie miały słowa Polki dotyczące potrzeby zmian w kalendarzu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Mowa o następującej wypowiedzi: - Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć - w ten sposób Świątek zabrała głos w sierpniu po meczu z Mirrą Andriejewą w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Świątek podniosła ważny temat

Eksperci chwalą ją za odwagę. - Uwagi na temat terminarza były trafne i odważne, jak na zawodniczkę z numerem jeden w rankingu - ocenia Jon Wertheim, redaktor naczelny "Sports Illustrated". I ma rację, bo nie wszystkie czołowe tenisistki świata chcą się wypowiadać na podobne tematy. Hiszpańska dziennikarka Raquel Bermudez z portalu Punto de Break dodaje: - Iga jasno przedstawiła swoje stanowisko i nie boi się wypowiadać, nawet jeśli wiąże się to z dużą krytyką.

Na słowa Świątek o przeładowanym kalendarzu startów krytycznie zareagował m.in. Jewgienij Kafielnikow, były lider rankingu ATP, dwukrotny mistrz wielkoszlemowy. Rosjanin na portalu X napisał: "Ktoś cię zmusza do gry? Wszystko, co ty piep***sz, to narzekanie! Powiem ci, na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz! Co ty na to?"

Świątek w tej sprawie jest jednak konsekwentna. Polka kilkukrotnie wskazywała w ostatnich latach, że zbyt duża jest liczba turniejów obowiązkowych dla najlepszych zawodników. Brak startu oznacza brak punktów do rankingu oraz karę finansową. A działacze WTA wymagają występowania w coraz większej liczbie imprez - dziś to 18 startów, w poprzednich latach było 15. Najlepsze grają coraz więcej, ale czy to dobrze? Przemęczone tenisistki w przyszłości mogą obniżyć poziom gry, co nie wpłynie pozytywnie na jakość produktu pod marką WTA.

Nie mówiąc już o rzeczy absolutnie najważniejszej - o zdrowiu zawodniczek. Liczniejsze występy narażają na kontuzje. Aryna Sabalenka w połowie roku musiała pauzować z powodów zdrowotnych, Jessika Pegula wiosną, a Jelena Rybakina co kilka miesięcy łapie kolejne urazy. W maju 2023 roku problemy ze zdrowiem Świątek o mało co nie wykluczyły ją ze startu w Roland Garros.

Wymogi co do liczby rozegranych turniejów najmocniej uderzają w najlepsze tenisistki, bo te z natury wygrywają najwięcej spotkań w kolejnych zawodach, a ich zmęczenie się kumuluje. W tenisie przerwa między rozgrywkami trwa jedynie między połową listopada a końcem grudnia.

Nic się na razie nie zmienia

Środowisko tenisowe stoi po stronie Świątek i tych, którzy domagają się zmian - głosów podobnych do cytowanego wyżej Kafielnikowa nie ma wiele. Świadczy o tym także nasz plebiscyt. Przygotowując go, zastanawialiśmy się, czy "Wypowiedzią roku Igi Świątek" nie będą słowa 23-latki o brązowym medalu igrzysk z Paryża albo nagranie opublikowane w jej social mediach dotyczące pozytywnego wyniku antydopingowego. Większość naszych jurorów - dokładnie ośmiu z 15 - wskazała jednak właśnie na uwagi postulujące zmiany w kalendarzu WTA.

Diego Barbiani z włoskiego portalu Oktennis.it tłumaczy: - Całkowicie zgadzam się z Igą. Widzieliśmy, jak trudno jest najlepszym tenisistkom pozostać regularnym na wysokim poziomie przez cały sezon. Iga rozegrała 60 meczów do turnieju w Cincinnati, to po prostu szaleństwo. Przy takim tempie osiągnęłaby do końca roku 80-90 spotkań [gdyby nie przerwa w grze z uwagi na zawieszenie - red.]. Tak się może zdarzyć raz na kilka lat, ale rozgrywanie sezon w sezon podobnie wielkiej liczby pojedynków jest absurdalne.

Czytaj także: Świątek "okradziona". Kibice piszą wprost

Na ten moment działacze Organizacji Kobiecego Tenisa pozostają niewzruszeni apelami. - Wsadzony kij w mrowisko niczego nie zmienił. Ale trzeba o tym rozmawiać, bo problem niewątpliwie pozostaje - zauważa Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu. Problem sam nie zniknie. Kalendarz na sezon 2025 wygląda prawie identycznie jak za ostatnie 12 miesięcy. Testowanie granic wytrzymałości najlepszych tenisistek trwa w najlepsze.

Inne nominowane wypowiedzi Igi Świątek to: