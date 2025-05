Hubert Hurkacz idzie jak burza przez turniej ATP w Rzymie. Polak wraca Rywalizację rozpoczął od 1/32 finału, gdzie wyeliminował Hiszpana Pedro Martineza (6:1, 7:5). Następnie wyeliminował Marcosa Girona (6:3, 1:6, 6:1). W swoim ostatnim meczu pokonał wyżej notowanego Jakuba Mensika. "Trzy godziny gry na korcie, prawie drugie tyle czekania na grę z powodu opadów deszczu. To było długie popołudnie dla Huberta Hurkacza (31. ATP), który ostatecznie wygrał 7:6(7-5), 4:6, 7:6(7-5) z Jakubem Mensikiem (21. ATP) w czwartej rundzie turnieju ATP w Rzymie. 'To był jeden z najbardziej szalonych meczów w karierach Huberta Hurkacza i Jakuba Mensika. Ostatecznie wszelkie "dziwactwa" lepiej zniósł reprezentant Polski!' - relacjonowaliśmy na Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Reakcja Huberta Hurkacza po zwycięstwie w 1/8 finału

Po meczu Hubert Hurkacz został zapytany o to, co znaczy dla niego awans do ćwierćfinału turnieju Masters. - To znaczy naprawdę wiele. Nie wiem, co powiedzieć. To była taka walka. Jakub jest... Poza tym, że jest po prostu niesamowitym zawodnikiem i odniósł tak wiele sukcesów, pokonując Novaka [Djokovicia - przyp. red.] w swoim pierwszym finale Masters 1000... To naprawdę niesamowite - powiedział Hurkacz w pomeczowym wywiadzie, komplementując rywala.

- Poza kortem jest świetnym facetem. Jesteśmy tak szczęśliwi, że pojawia się nowe pokolenie. Grają tak dobrze, że jest to bardzo trudne. Cieszę się, że udało mi się to przetrwać - podsumował.

Zobacz też: Tego Świątek nie chciała słyszeć. Chodzi o Roland Garros. "Jest powód"

Rzym 2025. O której dzisiaj gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać ćwierćfinał? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jego rywalem w ćwierćfinale turnieju ATP Rzym będzie Tommy Paul. Tenisiści mierzyli się ze sobą rok temu na tym samym etapie tego turnieju. Wówczas Amerykanin wygrał 7:5, 3:6, 6:3, więc Hubert Hurkacz będzie miał szansę na rewanż. W sumie tenisiści mierzyli się ze sobą pięć razy z czego trzy razy lepszy był Polak. Dopiero w ostatnich pojedynkach w 2023 i 2024 roku rywal zaczął wygrywać.

Mecz Hubert Hurkacz - Tommy Paul w ćwierćfinale ATP Rzym rozpocznie się o godz. 13:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport 1 oraz online w internecie na Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.