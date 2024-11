Jest zakaz dla Wiktorowskiego! Wszystko w rękach Świątek

Sezon 2024 był jak rollercoaster dla Igi Świątek. Najważniejsza informacja na jego koniec brzmi jednak - Polka kończy rok z nowym trenerem. Wim Fissette zastąpił na tym stanowisku Tomasza Wiktorowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Wiktorowski bezrobotny przez kolejne miesiące. Dziennikarze ujawnili powód

W mediach pojawiło się wiele teorii na temat przyczyn rozstania. Jedna z nich głosiła, że za wszystkim stała psycholożka Daria Abramowicz. Zdementował ją jednak sam Wiktorowski. - (Rozstanie - red.) było po prostu koniecznością. Nigdy nie podejmowaliśmy nagłych, a przede wszystkim nieprzemyślanych decyzji - mówił w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

I choć Świątek znalazła już nowego szkoleniowca i rozegrała pod jego okiem pierwszy turniej, to wciąż wychodzą nowe fakty w sprawie rozstania z Wiktorowskim.

O nieznanym dotąd wątku poinformowali dziennikarze w podcaście "The Talking Tennis". Jak wynika z ich informacji, Wiktorowski najprawdopodobniej pozostanie bezrobotny jeszcze przez około 10 miesięcy. Przez ten czas nie może prowadzić żadnej tenisistki. Dlaczego? Rzekomo w umowie między Świątek i byłym już trenerem zawarto klauzulę zakazu konkurencji. Nie może nikogo szkolić przez rok od rozstania z Polką.

- Najwidoczniej w tym kontrakcie był zawarty scenariusz, że jak się rozstaną, to nie będzie mógł nikogo trenować przez ten czas - podkreślał jeden z dziennikarzy. Wskazał on także, że takie działanie jest czymś zupełnie nowym w tenisie. - Nie słyszałem o czymś takim- dodawał. - To dla mnie zaskoczenie - mówił drugi z rozmówców.

Los Wiktorowskiego leży w rękach Świątek

Dziennikarze zaznaczyli jednak, że istnieje możliwość, iż Wiktorowski pojawi się w czyimś zespole wcześniej niż dopiero w październiku 2025. W jaki sposób? - To możliwe, ale musi tam dojść do negocjacji - mówili. Wszystko jest więc w rękach samej Świątek.

Obecnie szkoleniowcem Polki jest Wim Fissette, a więc postać dobrze znana w tenisowym środowisku. W przeszłości współpracował z Naomi Osaką czy Simoną Halep. Fisette miał już okazję prowadzić 23-latkę w turnieju. Zadebiutował w WTA Finals, ale nasza rodaczka nie wypadła tam najlepiej. Było widać długi rozbrat z kortem. Wygrała dwa mecze, w jednym poniosła porażkę, przez co udział w imprezie zakończyła już na etapie fazy grupowej i nie obroniła tytułu.

Do gry wróci najprawdopodobniej pod koniec grudnia w United Cup. Jej kolejnym przystankiem powinien być Australian Open.