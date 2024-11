Iga Świątek zdecydowała ws. przyszłego sezonu. Wszystko jasne

Iga Świątek przystąpi do przyszłego sezonu z zupełnie nowym trenerem i jako wiceliderka rankingu WTA. Będzie atakować Arynę Sabalenkę, która przejęła kilka tygodni temu pierwsze miejsce i utrzyma je do końca roku dzięki wynikom w WTA Finals. Znane są już plany naszej tenisistki na pierwszą część sezonu. Zagraniczne media uważają, że plan występów Polki do końca 2025 r. jest dość łatwy do przewidzenia.

3 screen TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl