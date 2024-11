Alarm ws. Aryny Sabalenki. Białorusini wskazują na konkretny problem

Aryna Sabalenka może zaliczyć zakończony niedawno sezon do niezwykle udanych. Nie dość, że zaczęła go od zwycięstwa w Australian Open, to potem wygrała również zawody w Cincinnati, US Open oraz turniej w Wuhan. Dwukrotnie przegrała za to w finałowych starciach w Madrycie oraz Rzymie z Igą Świątek. Mogła również zwyciężyć WTA Finals, natomiast poległa w półfinale z Coco Gauff, a potem sama zaznaczyła, że "straciła koncentrację". - Poczułam, że zrobiłam wszystko, co mogłam w tym sezonie. Nie miałam już siły, żeby grać i walczyć - przekazała.

Sabalenka pokazała coś, co może zaniepokoić fanów. Chodzi o uraz barku

Można powiedzieć, że do pełni szczęścia zabrakło Sabalence triumfów w Roland Garros oraz Wimbledonie. W tym pierwszym turnieju doszła do półfinału, natomiast drugi opuściła z powodu kontuzji barku. "Próbowałam wszystkiego, by się przygotować, ale niestety moje ramię ze mną nie współpracuje. Codziennie przekraczałam swoje granice, by zrobić wszystko, co w mojej mocy, ale zespół wytłumaczył mi, że granie w tym momencie może tylko pogorszyć sytuację" - oznajmiała wówczas w mediach.

Wróciła na kort po paru tygodniach przerwy i doszła do półfinału zawodów w Waszyngtonie. Niedługo potem zwyciężyła za to właśnie w Cincinnati, a ponadto US Open, czym pokazała, że po urazie nie ma już śladu. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie wyleczyła się jednak do końca. Białorusinka zamieściła w niedzielę relację, na której widać, że znajduje się u fizjoterapeuty, który pistoletem rozmasowuje jej prawy bark.

Zaniepokojenia nie krył za to portal Sport5.by. "To nie jest tatuaż, ale zabiegi fizyczne: Sabalenka leczy ramię" - czytamy. "Aryna przebywa na wakacjach, zmagając się z problemami barkowymi" - dodano. Mimo to humor nie opuszczał liderki światowego rankingu, która dyskretnie się uśmiechała. Tuż po tym udostępniła za to zdjęcie znad basenu, gdzie pokazała, że zamierza zjeść pączka.

Aryna Sabalenka https://www.instagram.com/stories/arynasabalenka/3508656126856631590/

Czy Sabalenka ma szansę na utrzymanie pozycji liderki rankingu WTA? -Nie wydaje mi się, by pozostała na fotelu liderki cały czas, ale z pewnością jest teraz bardziej dojrzała. Wie, co musi zrobić, by wspiąć się na ten poziom - przekazał trener Białorusinki Anton Dubrow, zaznaczając, że nie może ona mieć na tym punkcie obsesji, bo źle się to dla niej skończy.