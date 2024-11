Rosjanka wydała wyrok. Wieszczy zamach na królestwo Świątek

Cztery z pięciu wielkoszlemowych triumfów Igi Świątek to zwycięstwa na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Nikt nie był w stanie jej zatrzymać w 2020 r. i w latach 2022-2024. Blisko była Karolina Muchova w 2023 r., ale przegrała z Polką po trzysetowym boju.

To ona ma zdetronizować Świątek w Paryżu

Głośno o chęci wygrania Rolanda Garrosa mówił trener Aryny Sabalenki, Anton Dubrow. Dla obojga od lat priorytetem była poprawa gry na kortach ziemnych.

- Dla mnie na pierwszym miejscu jest mączka, to dużo bardziej wymagająca nawierzchnia. Roland Garros to nasze pragnienie. Kiedy zaczynaliśmy cztery lata temu, Aryna powiedziała, że musi poprawić grę na kortach ziemnych. Zaczęliśmy szukać sposobu na właściwą grę na tej nawierzchni. To, że idziemy słuszną drogą, potwierdziło się w Madrycie, gdzie zdobyła dwa tytuły. W tym roku miała dwa finały, w Madrycie i Rzymie, gdzie jest trudniej, bo korty są wolniejsze - powiedział Dubrow w rozmowie z rosyjskim portalem championat.com we wrześniu.

Ale Sabalenka wcale nie musi być najpoważniejszą rywalką dla Igi Świątek w Paryżu. Są inne zawodniczki, które pokazały wysokie umiejętności na mączce w ostatnich latach, jak np. Karolina Muchova. Według Dinary Safiny, byłej rosyjskiej tenisistki, to właśnie Czeszki należy się najbardziej obawiać.

"Championat" przeprowadził wywiad z finalistką RG z lat 2008-2009 i zapytał o typy, kto wygra turnieje wielkoszlemowe w 2025 r. - Australia - Sinner i Sabalenka. Roland Garros - Zverev i niech będzie Muchova - zaskoczyła. - Wydaje mi się, że Świątek w przyszłym roku na mączce nie zdobędzie tytułu - oceniła. Warto podkreślić, że Safina nie podparła tego żadnym konkretnym argumentem, prawdopodobnie zdała się tylko na intuicję.

Według Safiny Sabalenka powtórzy wyczyny z tego roku i ponownie wygra oba turnieje na twardych kortach czyli Australian Open i US Open. Z kolei na trawiastych kortach Wimbledonu najlepsza byłaby Jelena Rybakina, która triumfowała w 2022 r.