Iga Świątek szczerze wyznała. To może być koniec. "Mam mieszane uczucia"

- Szczerze mówiąc, to był jedyny zawodnik, którego oglądałam, więc nie wiem, czy w ogóle będę teraz oglądała tenis - powiedziała Iga Świątek o Rafaelu Nadalu na konferencji prasowej. Legendarny Hiszpan zakończy karierę po zbliżającym się Pucharze Davisa, a polska tenisistka odniosła się do tego i zdradziła, co myśli o jego odejściu na emeryturę.

4 US Open Otwórz galerię Na Gazeta.pl