Iga Świątek nagrała specjalne wideo dla Nadala. Oto co powiedziała

W czwartkowy poranek światem tenisa wstrząsnęła smutna informacja. Rafael Nadal ogłosił zakończenie 23-letniej kariery. Ostatnim turniejem, w którym wystąpi, będzie listopadowy Puchar Davisa. - Rzeczywistość jest taka, że to były trudne lata, zwłaszcza te dwa ostatnie. Nie byłem w stanie grać bez ograniczeń. Wszystko ma w życiu swój początek i koniec - mówił Hiszpan w specjalnie opublikowanym nagraniu. Na jego komunikat zareagowało wiele osobistości ze świata sportu, w tym Hubert Hurkacz. "Bohater tenisa i inspiracja. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - pisał. Teraz zrobiła to Iga Świątek.

Iga Świątek zabrała głos ws. Nadala. Emocjonalne słowa. "Byłeś i ciągle jesteś największą inspiracją"

Nie od dziś wiadomo, że Nadal jest wielkim idolem i inspiracją dla liderki rankingu WTA. Ta przekonywała o tym fakcie niemal na każdym kroku. Jego rezygnacja z pewnością wpłynęła i na samą Polkę. Świadczy o tym jej emocjonalne wideo, które nagrała już w czwartek, ale zdecydowała się opublikować dzień później.

- Cześć Rafa! Z uwagi na twoje ogłoszenie, to pewnie wyjątkowy dzień dla Ciebie i wszystkich fanów tenisa... Chciałam opowiedzieć o tym, jak Ciebie doceniam i co znaczyła dla mnie cała Twoja kariera. Bo byłeś i ciągle jesteś największą inspiracją, jaką kiedykolwiek miałam w tenisie - zaczęła Świątek.

Później w samych superlatywach wypowiadała się o Nadalu i opowiedziała o tym, jak wielki wpływ miał i nadal ma na jej życie. - Byłeś powodem, dla którego często miałam dodatkową motywację czy dawałam radę kontynuować ciężką pracę. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za bycie tak cudowną osobą, także poza kortem... Twoja skromność to coś, co nie jest częste wśród osób, które osiągają taki sukces. Ty zawsze pozostałeś szczery względem siebie - kontynuowała.

Ale na tym nie zakończyła podziękowań. - Dziękuję Ci za bycie dla mnie przykładem dobrego człowieka. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się kolejnym etapem twojego życia i być może też nowym etapem kariery, bo dla Ciebie "sky is the limit" (niebo jest limitem, tłum.). Mam nadzieję, że spędzisz mnóstwo czasu ze swoimi bliskimi - zakończyła Polka.

Nadal żegnany jak król

Rafael Nadal to jeden z zawodników z "Wielkiej Trójki". Przez wielu uznawany jest za najlepszego tenisistę świata. 22 tytuły wielkoszlemowe i dwa złote medale olimpijskie - to tylko kilka z jego wielkich osiągnięć. O tym, jak duże piętno odcisnął na tenisie, świadczą również słowa jego największych rywali, którzy w ciepłych słowach pożegnali legendę.

"Twoja wytrwałość, poświęcenie, a także duch walki. O tym inni będą się uczyć latami. Twoje dziedzictwo jest wieczne. Tylko ty jesteś świadom tego, co musiałeś znieść, by stać się ikoną tenisa i sportu. Pragnę podziękować Ci za to, że wielokrotnie w naszych meczach zmuszałeś mnie do osiągnięcia maksymalnego limitu, co wpływało na mnie mocno jako na zawodnika" - pisał Novak Djoković.