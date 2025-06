Nagły zwrot ws. gwiazdy Legii! "Nawiązany został już kontakt"

Luquinhas odszedł z Legii Warszawa w 2022 roku, kiedy został wykupiony przez NY Red Bull za 3,2 mln euro. Po nieco ponad dwóch latach wrócił do zespołu, który wypożyczył go z brazylijskiej Fortalezy. I to był bardzo dobry ruch, gdyż 28-latek rozegrał 46 meczów, w których strzelił 13 goli i zanotował trzy asysty. - To był jego najlepszy sezon w karierze - przyznał Goncalo Feio na konferencji prasowej po przegranym meczu ze Stalą Mielec.

Były gwiazdor Legii może pozostać w ekstraklasie. "Nawiązany został już kontakt"

- Niesamowity piłkarz, niesamowity człowiek. Każdy z nas chciałby go zatrzymać. Poprzez jego odejście, już jesteśmy słabsi na dzień dobry - dodał. Feio wskazał, że powodem takiej decyzji były finanse. - Klub nie jest w stanie zapłacić klauzuli, żeby Luqui został - przyznał. Jak się okazuje, piłkarz może pozostać jednak w ekstraklasie, o czym poinformował w niedzielę dziennikarz Daniel Trzepacz.

"Sporo ostatnio ploteczek, ale ta wychodzi z bardzo dobrego źródła. Poczynione zostały już pierwsze ruchy, aby ściągnąć do Pogoni Luquinhasa znanego z występów w Legii. Nawiązany został już kontakt z agentem i klubem zawodnika" - napisał na portalu X. Trudno powiedzieć, ile trzeba będzie za zawodnika zapłacić, gdyż jego kontrakt z Fortalezą wygasa z końcem grudnia 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na dwa mln euro, natomiast nie wiadomo, czy Pogoń będzie w stanie tyle wydać.

To nie jedyny klub ekstraklasy, który chciałby sprowadzić Brazylijczyka. Niedawno dziennikarz Sebastian Staszewski ujawnił, że również władze Lecha Poznań rozmawiały z agentem piłkarza. "Taki temat pojawił się w Poznaniu w ostatnich dniach. Z szefami mistrza Polski rozmawiał agent Brazylijczyka, który po tym jak Legia Warszawa nie skorzystała z wynoszącej ok. 1 mln euro klauzuli wykupu, poszukuje mu nowego pracodawcy" - oznajmił.

Prezes Lecha Piotr Rutkowski nie chciał jednak niczego potwierdzić. - Nie zdradzę tego. (…) To jest fajna plotka przecież - podsumował na antenie Meczyki.pl. Już niedługo powinniśmy się dowiedzieć czegoś więcej, zwłaszcza że drużyny lada moment rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu. Ekstraklasa rusza już 19 lipca.