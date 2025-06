Były reprezentant wypunktował Polskę po meczu z Mołdawią. "Nie oszukujmy się"

Reprezentacja Polski pokonała w meczu towarzyskim Mołdawię 2:0, ale styl, w jakim to zrobiła, pozostawiał do życzenia. To kolejne takie spotkanie Biało-Czerwonych pod wodzą Michała Probierza, dlatego fala krytyki znów jest dobra. - To nie świadczy dobrze o reszcie drużyny - wskazał na antenie TVP Sport Michał Kucharczyk, który zachwalał Kamila Grosickiego, że wyróżniał się na tle obecnych kadrowiczów.