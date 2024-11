Eksperci wytknęli to Kasatkinie po meczu ze Świątek. Trafili w samo sedno

Daria Kasatkina zastąpiła Jessicę Pegulę na ostatnim meczu fazy grupowej WTA Finals i zderzyła się ze ścianą. Iga Świątek bardzo przekonująco i bardzo łatwo pokonała Rosjankę aż 6:1, 6:0, a potrzebowała do tego zaledwie minut. Polka swoim występem zachwyciła ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy kulisy wycofania się Pudzianowskiego z KSW 100. "Rekordowa wypłata"

Eksperci zachwyceni Igą Świątek po meczu z Darią Kasatkiną. "Dominacja"

Świątek w pierwszym secie oddała przeciwniczce tylko jednego gema serwisowego i to już przy stanie 5:0. Polka dominowała na korcie, była niezwykle pewna i skuteczna. "Miło patrzeć, jak szybko Iga Świątek ogarnia temat. Oby tak dalej - dobry mecz Polki" - pisał już w trakcie gry Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

W drugim secie reprezentantka Polski nie była już tak "łaskawa" dla rywalki i nie oddała jej już ani jednego gema. Tym samym zapisała na koncie pierwszego w tym turnieju "bajgla", czyli wygranego seta do zera i po zaledwie 52 minutach wygrała mecz 2:0.

"Dominacja Igi Świątek w pojedynku z Darią Kasatkiną. Dziewiąta tenisistka świata bez narzędzi, bez argumentów i bez jakiegokolwiek momentu, w którym mogła zagrozić Polce" - napisał Szymon Przybysz z profilu "TworzyMY Tenis".

"Świątek zagrała dzisiaj jak za najlepszych czasów, kiedy zmiatała rywalki z kortu" - twierdzi Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

"Bajgiel i bagietka na śniadanie. Iga Świątek pokonała rezerwową Darię Kasatkinę 6:1, 6:0 w ostatnim grupowym meczu WTA Finals" - napisał Dawid Żbik z Eurosportu, odnosząc się do wygranych do jednego i do zera gemów przez Polkę.

"Iga Świątek poczęstowała Daszę paluszkiem i bajglem. Dobry mecz na zbudowanie pewności siebie. Daszka bardzo pasuje Idze, co pokazywały też kolejne mecze. Teraz liczymy na Coco, oby nie zrobiła Idze kuku" - dodał Michał Chojecki, czym przypomniał, ze teraz Coco Gauff musi ograć Barborę Krejcikovą, by Świątek awansowała do półfinału.

"Cały mecz trwał 51 minut. Kasatkina bez ogrania na tym korcie, ale ona nie umie grać z Igą… 6:1, 6:0" - napisał Adam Romer z magazynu Tenisklub.