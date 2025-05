Sceny. Oto co stało się na konferencji po meczu Legia - Pogoń

21 - już tyle zdobytych Pucharów Polski ma Legia Warszawa, zdecydowanie najbardziej utytułowana drużyna tych rozgrywek. Drugi w zestawieniu najlepszych zespołów PP - Górnik Zabrze ma tylko sześć zwycięstw. Warszawianie w piątkowe popołudnie w finale PP pokonali po niesamowitym meczu Pogoń Szczecin 4:3 (1:1).

Sceny. Oto co stało się na konferencji po meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Po spotkaniu w ekipie ze stolicy, dla której będzie to jedyne trofeum w tym sezonie, zapanowała wielka radość. - To znaczy dla nas bardzo dużo. Dla niektórych to pierwsze trofeum, dla klubu to zapewnienie przyszłości - m.in. mówił Goncalo Feio, trener Legii Warszawa na pomeczowej konferencji prasowej. Chwilę wcześniej portugalski szkoleniowiec powiedział: "Dużo czasu nie mamy, bo tam się szykują".

Kilka minut po rozpoczęciu konferencji nagle można było usłyszeć pukanie do drzwi i krzyki. Po chwili piłkarze Legii Warszawa, którzy mieli ze sobą radiomagnetofon, wbiegli do sali konferencyjnej i zaczęli oblewać szampanem m.in. trenera Feio. "Gonso on fire" - śpiewali piłkarze, nawiązując do wielkiego hitu, często słyszanego na polskich boiskach: Gala - Freed From Desire.

Feio widząc skaczących z radości piłkarzy, zszedł z krzesła i dołączył do nich.

Teraz Legia Warszawa wróci do PKO BP Ekstraklasy, gdzie zajmuje piąte miejsce w tabeli z dużą, 12 punktową stratą do prowadzącego Rakowa Częstochowa.

Zespół Feio w niedzielę, 11 maja o godz. 17.30 zmierzy się przed własną publicznością z wiceliderem rozgrywek - Lechem Poznań.

Zapraszamy Państwa na relację na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.