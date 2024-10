Stadion Narodowy czekał na Świątek. Sceny w przerwie meczu Polska - Chorwacja

Iga Świątek nigdy nie była tenisistką, która specjalnie zabiegała o uwagę mediów. Jednak w ostatnim czasie sama bardzo rzadko zabiera głos, co może być pokłosiem m.in. odpadnięcia w ćwierćfinale US Open, rozstania z Tomaszem Wiktorowskim i poszukiwaniem nowego trenera. Świątek ostatnio zabrała głos w mediach społecznościowych, gdy odniosła się do zakończenia kariery przez jej tenisowego idola Rafaela Nadala.

Pojawiła się jednak nadzieja, że Świątek pojawi się na meczu Polski z Chorwacją w Lidze Narodów. Nie byłoby to nic niezwykłego. 23-latka zawsze wspierała chętnie rodaków, co pokazała m.in. w Paryżu, gdy pojawiła się na meczu polskich siatkarzy.

O potencjalnej obecności Świątek poinformował w mediach społecznościowych minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. "W przerwie meczu Polska-Chorwacja na murawie Stadionu Narodowego uhonorujemy polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Podziękujmy im wspólnie za ich ciężką pracę" - napisał w serwisie X. Przypomnijmy, że w stolicy Francji Świątek sięgnęła po brązowy medal w singlu.

Iga Świątek nie pojawiła się na Stadionie Narodowym. Byli jednak inni olimpijczycy

Niestety, polskiej tenisistki ostatecznie nie było na murawie Stadionu Narodowego w Warszawie. Kibice zamiast tego dostali okazję podziękowania za medale m.in. siatkarzom: Jakubowi Kochanowskiemu, Pawłowi Zatorskiemu, Tomaszowi Fornalowi, czy Pawłowi Bołądźowi. Była także Aleksandra Mirosław (wspinaczka), Klaudia Zwolińska (kajakarstwo) czy polskie szpadzistki (Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk) i wioślarze (Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski).

Już wcześniej było wiadomo z kolei, że na stadionie nie pojawi się Julia Szeremeta (przebywa w Sofii na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy) czy Bartosz Kurek i Marcin Janusz (rozgrywali mecz dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle).

Ostatni mecz Świątek rozegrała 5 września, gdy odpadła w ćwierćfinale z US Open po porażce z Jessicą Pegulą. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że Polka wróci do gry w turnieju WTA Finals, który zostanie rozegrany w dniach 2-9 listopada.