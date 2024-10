Szybko poszło! Czesław Michniewicz wyrzucony z klubu

Po nieudanej przygodzie w saudyjskim zespole Abha Czesław Michniewicz postanowił nieco odpocząć od futbolu. Od października ubiegłego roku były trener reprezentacji Polski nigdzie nie pracował przez osiem miesięcy. W lipcu tego roku Michniewicz został trenerem marokańskiego klubu FAR Rabat.

Czesław Michniewicz zwolniony

Debiut 54-letniego Czesława Michniewicza nie był udany, bo przegrał w eliminacjach afrykańskiej Ligi Mistrzów z Remo Stars 1:2. Potem drużyna byłego selekcjonera reprezentacji Polski spisywała się zdecydowanie lepiej. Na przełomie sierpnia i września miała nawet pięć zwycięstw w ośmiu spotkaniach.

Po jednym z meczów (remis 2:2 na wyjeździe z Al-Merreikh) dziennikarze krytykowali jednak FAR Rabat. - Styl gry nie jest imponujący, mocno skoncentrowany na obronie. To był okropny mecz - oznajmił dziennikarz Bilal Mohammed. Pod koniec września po jednym z meczów Michniewicz mocno skrytykował sędziów. - Nie lubię sędziów, którzy psują mecz. Nie każde dotknięcie rywala jest faulem. Nie wiem, czy sędzia jest arbitrem międzynarodowym, ale nie mógłby sędziować w ten sposób w Anglii. Wydaje mi się, że zagwizdał ze 100 razy, mimo że mecz nie był brutalny [tylko trzy żółte kartki - red.], ale raczej mocną konfrontacją obu zespołów - powiedział Michniewicz i za to też był krytykowany w Maroku.

Ostatnio drużyna FAR Rabat spisywała się bardzo słabo. W pięciu ostatnich spotkaniach nie wygrała ani razu (dwa razy zremisowała w lidze i przegrała oraz poniosła dwie porażki w rozgrywkach Excellence Cup). W dwóch ostatnich spotkaniach zespół FAR Rabat nie dość, że przegrał, to jeszcze nawet nie zdobył gola. W lidze zespół spadł na czwarte miejsce w tabeli (po pięciu kolejkach ma osiem punktów i punkt straty do lidera - Ittihad Tanger).

W efekcie klub podjął decyzję o zwolnieniu Czesława Michniewicza.

- Czesław Michniewicz został zwolniony z funkcji trenera FAR Rabat - napisał na portalu X dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Michniewicz w drużynie z Maroka pracował zaledwie 94 dni. Zobaczymy, czy teraz dłużej odpocznie od futbolu, czy szybko znajdzie sobie nową pracę.