"Polska w Warszawie upada". Reszty nie da się cytować. Chorwaci świętują

Reprezentacja Chorwacji jest na dobrej drodze do tego, by wywalczyć awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Zlatko Dalicia ma sześć punktów po trzech meczach, a w przypadku wygranej z Polską może mieć już niemal pewny awans. Biało-Czerwoni grali z Chorwacją w Osijeku i tam przegrali 0:1 po golu Luki Modricia z rzutu wolnego.

- We wtorek w Warszawie musimy zagrać inaczej, lepiej. Możecie się spodziewać, że zagramy w swoim stylu. Nie będzie z naszej strony żadnej kalkulacji, interesuje nas tylko wygrana. Zresztą my nie umiemy inaczej. W sobotę przeciwko Szkotom broniliśmy się przez ostatnich 10 minut i nie wychodziło nam to dobrze. Niezależnie od rywala i stadionu musimy być sobą - mówił Zlatko Dalić na przedmeczowej konferencji prasowej.

W poniedziałek piłkarze i sztab reprezentacji Chorwacji świętowali 65. urodziny Mladena Pilcicia, o czym napisał dziennik "Sportske Novosti". Pilcić to jeden z kitmanów chorwackiej kadry, jest odpowiedzialny za przygotowywanie całego sprzętu dla zawodników. Cała okoliczność odbyła się w hotelu Radisson w Warszawie. "Pilcić jest jak ekonomista, o którym można powiedzieć, że jest też nestorem reprezentacji. Zamiast wielkich przemówień i podziękowań, Pilcić zabawiał wszystkich tak bardzo, że wszyscy umierali ze śmiechu przez około dziesięć minut" - czytamy w artykule.

Wspomniany dziennik dodaje, że dawniej Pilcić był znany z naśladowania reporterów radiowych, a teraz recytuje wiersze. "Pilcić otrzymał duże brawa, gdy recytował: Selekcjonerzy nie muszą się teraz martwić, Polska w Warszawie zdecydowanie upada. Prawdziwy entuzjazm i salwy śmiechu wywołało kilka innych wersów, które nie nadają się do publikacji w mediach" - pisze "Sportske Novosti". "Koszulki, dresy, korki piłkarskie, z nim wszystko zawsze było w porządku. Jest ulubieńcem piłkarzy od dziesięcioleci" - dodają dziennikarze z Chorwacji.

Pilcić pracuje w roli kitmana od połowy lat 90. poprzedniego wieku - przed kadrą Chorwacji był kitmanem w zespole Rijeki. W tym czasie Pilcić pracował z ośmioma selekcjonerami: Miroslavem Blazeviciem, Mirko Joziciem, Otto Bariciem, Zlatko Kranjcarem, Slavenem Biliciem, Igorem Stimecem, Niko Kovacem, Anto Čačićem i Zlatko Daliciem. W tym czasie Chorwacja wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata w 1998 i 2022 r., a także srebrny medal mundialu w 2018 r. w Rosji.

W związku z tym, że Pilcić skończył 65 lat i mógłby już przejść na emeryturę, to ma pracować w chorwackiej kadrze w roli kitmana do mistrzostw świata w 2026 r., które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

