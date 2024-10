Po tej akcji Linette aż cisnęła rakietą. Niewiarygodne, co robiła Andriejewa

Za Magdą Linette wyjątkowo frustrujące popołudnie (lub poranek wg czasu polskiego) na kortach w Pekinie. Polka została wręcz zmieciona z kortu przez Rosjankę Mirrę Andriejewą, która w 1/8 finału turnieju w stolicy Chin pokonała ją 6:1, 6:3. Nasza reprezentantka zagrała słabiutko, to fakt, ale to, co czasem wyczyniała na korcie jej rywalka, mogło doprowadzić Linette do szewskiej pasji. Po jednej z akcji Polka aż cisnęła rakietą o ziemię.

