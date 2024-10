Rywalka Świątek zakończyła sezon, a teraz takie wieści. "Nie mogę się doczekać"

Z pewnością wielu kibiców doskonale pamięta niedawne czasy, kiedy Caroline Garcia należała do czołówki damskiego tenisa. W 2022 roku Francuzka wygrała WTA Finals, a wcześniej sięgała po tytuły na Roland Garros w grze podwójnej. Od kilku miesięcy jej gra pozostawia jednak wiele do życzenia. Niemal we wszystkich turniejach Garcia odpadała już po pierwszym meczu. W końcu zdecydowała się podjąć trudną decyzję.

"Guadalajara oznaczała koniec mojego sezonu 2024. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ w tenisie każdy wolny tydzień daje poczucie, że zostajesz w tyle - tracisz punkty w rankingach i "tracisz" szanse. Wiem jednak, że to słuszna decyzja, aby wrócić silniejszą w 2025 roku i ponownie walczyć o wielkie trofea. Fizycznie - naciągnąłem ramię do granic możliwości, próbując zregenerować się w trakcie gry, ale to tak nie działa. Potrzebuję więcej czasu, aby wyzdrowieć. Muszę odpocząć psychicznie. Muszę oderwać się od ciągłej rutyny związanej z tenisem, pojechać na prawdziwe wakacje, ponownie połączyć się z rodziną i bliskimi i pozwolić sobie na oddech bez presji występów" - przekazała ostatnio w emocjonalnym wpisie.

Po przedwczesnym zakończeniu sezonu Garcia nie zamierza jednak tylko odpoczywać. Okazuje się, że już niebawem będzie można zobaczyć ją... na Harvardzie wśród innych studentów. W mediach społecznościowych 30-latka zdradziła, że udało jej się dostać na prestiżowy uniwersytet. W realizacji planów pomogła jej organizacja WTA.

"Udało mi się dostać na Harvard. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość dołączenia na tak wyjątkowy uniwersytet! Nie mogę się doczekać nauki nowych rzeczy i poznawania niesamowitych ludzi z różnych dziedzin" - rozpoczęła wpis na Instagramie. Następnie tenisistka podziękowała federacji za wyrozumiałość i możliwość dalszego rozwoju.

"Dziękuję WTA i Anicie Elberse za tę możliwość. Nie ma lepszego sposobu na wykorzystanie mojego czasu poza sezonem. Niestety Heidi i Lisa nie dostały się" - dodała humorystycznie, nawiązując do swoich psów, które pokazała na zdjęciu. Jak widać, nawet profesjonalne tenisistki mogą znaleźć czas na kontynuowanie edukacji.