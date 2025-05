Flick po meczu przemówił ws. Lewandowskiego. Wystarczyło jedno zdanie

Nie tak wyobrażali sobie kibice i piłkarze FC Barcelony przebieg pierwszego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Gospodarze tylko bowiem zremisowali 3:3 (2:2). - To był mecz, który przejdzie do historii piłki nożnej. Inter Mediolan prowadził w Barcelonie już 2:0, ale wówczas do gry wkroczył Lamine Yamal, który w najlepszy możliwy sposób uczcił swój setny występ w katalońskich barwach. Ostatecznie kibice zobaczyli aż sześć goli, a przed rewanżowym półfinałem Ligi Mistrzów kwestia awansuje do finału nadal jest sprawą otwartą - pisał w relacji z meczu Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl.

Hansi Fick o Robercie Lewandowskim po meczu. Wystarczyło jedno zdanie

Po meczu tradycyjnie głos zabrał Hansi Flick, trener FC Barcelony.

- Nie zaczęliśmy meczu dobrze, ale później wróciliśmy do gry. Lamine Yamal dał sygnał. Bramka na 1:2 była bardzo ważna. Wykonaliśmy dobrą pracę i trzeba walczyć do końca. Jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów, są tu wielkie zespoły z doświadczeniem. Inter Mediolan to dziś pokazał. Miał przewagę przy stałych fragmentach gry, mając czterech lub pięciu bardzo wysokich zawodników. To pierwszy mecz z dwóch, będziemy musieli wygrać ten w Mediolanie. Będzie to finał przed finałem - przyznał Flick.

Niemiec wypowiedział się też krótko na temat Roberta Lewandowskiego, który w pierwszym spotkaniu nie grał z powodu kontuzji.

- Mamy nadzieję, że Balde i Lewandowski będą gotowi do gry w Mediolanie. Może uda im się wrócić na rewanż, może nawet wcześniej, ale na razie musimy jeszcze poczekać, aż personel medyczny powie nam: OK - dodał niemiecki szkoleniowiec.

Niemiec oprócz przeciętnego wyniku, miał też inne powody do zmartwień. Z powodu kontuzji w rewanżu z Interem Mediolan nie zagra bowiem podstawowy prawy obrońca Jules Kounde.

Rewanżowe starcie Inter Mediolan - FC Barcelona odbędzie się we wtorek, 6 maja o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.