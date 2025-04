Tak Hiszpanie nazwali to, co Szczęsny zrobił w meczu z Interem

FC Barcelona z Interem Mediolan stworzyli jeden z najbardziej niezapomnianych wieczorów w historii Ligi Mistrzów. Goście już po 20 minutach prowadzili 2:0 po golach Thurama i Dumfriesa, ale przed przerwą Yamal i Torres doprowadzili do wyrównania. Po zmianie stron ponownie do siatki trafił Dumfries. Na jego trafienie odpowiedział Raphinha, który przy pomocy Sommera wyrównał stan rywalizacji. Kwestia awansu do finału przed rewanżem jest sprawą otwartą.

Szczęsny oceniony w Hiszpanii. "Niewiele mógł"

W spotkaniu oglądaliśmy dwóch Polaków. Piotr Zieliński dopiero w 82. minucie wszedł na boisko. Od pierwszej do ostatniej minuty grał za to Wojciech Szczęsny, który puścił aż trzy gole. Jak byłego reprezentanta Polski oceniły hiszpańskie media?

"Niewiele mógł zrobić, aby powstrzymać bramki Interu, z dwoma strzałami zmierzającymi do własnej siatki. W drugiej połowie źle wybronił rzut rożny, po którym Dumfries zdobył bramkę. Był pewny siebie w swoich wyjściach z pola karnego, szukając długich piłek" - napisał portal eldesmarque.com, przyznając mu notę 4,5 w dziesięciostopniowej skali. Niżej oceniono tylko Daniego Olmo i Gerarda Martina (obu na 4).

"Z trzech straconych bramek, być może najbardziej możliwą do uniknięcia była trzecia, ponieważ wyszedł "w ciemno", chociaż żadna nie była stricte jego winą. Drogo zapłacił za niezwykłą skuteczność Interu, a miał kilka dobrych okazji. Bardzo trudny mecz dla Polaka" - pisał kataloński dziennik "Sport", oceniając Szczęsnego na 5. Podobne noty otrzymali Kounde, Inigo Martinez, Martin i Olmo.

"W pierwszych minutach został zmuszony do wykonania dwóch biegów poza własnym polem karnym. Trzecią bramkę stracił również z rzutu rożnego. Źle ocenił tę sytuację" - tak o występie Polaka w drugiej połowie pisała madrycka "Marca".

"Nie minęło pół minuty, gdy zdał sobie sprawę, że czeka go ciężka noc. Pierwszą bramkę stracił po genialnym strzale Thurama, a drugą po spektakularnych nożycach Dumfriesa. Dwa wspaniałe gole. Trzecią stracił z kolejnego rogu, odetchnął z ulgą gdy nie uznano gola na 4:3. Inter miał świetnie nastawione celowniki, a bramkarz był bezsilny, by ich powstrzymać" - komentowało "Mundo Deportivo".

Rewanżowe spotkanie Interu z Barceloną na Stadio Giuseppe Meazza odbędzie się we wtorek 6 maja o 21:00.