Niesamowity wyczyn polskiego tenisisty. Na początku roku nie było go w rankingu

Pod koniec lutego 2022 roku Kamil Majchrzak (163. ATP) był sklasyfikowany na 78. miejscu w światowym rankingu. W grudniu tamtego roku został jednak zdyskwalifikowany, gdyż w jego organizmie wykryto obecność niedozwolonej substancji. W czerwcu 2023 roku uznano go za winnego tego przewinienia, choć International Tennis Integrity Agency zaakceptowała tłumaczenia zawodnika o nieświadomości przyjmowanych środków. Tenisista został zawieszony na 13 miesięcy. Jego kara ostatecznie zakończyła się pod koniec grudnia poprzedniego roku.

Kamil Majchrzak wrócił do top 150 rankingu ATP

Rok 2024 zaczynał bez punktów rankingowych. Gdy w końcu pojawił się w klasyfikacji, to zajmował dopiero 944. pozycję. W sumie na przestrzeni ostatnich blisko dziewięciu miesięcy wystąpił w dwudziestu turniejach ITF, Challengerach i kwalifikacjach do US Open. Wygrał pięć turniejów. Ostatnim był Challenger w Bratysławie w czerwcu bieżącego roku.

W obecnym tygodniu Kamil Majchrzak grał w Challengerze we francuskim Saint-Tropez. Polski tenisista wygrał pierwsze trzy mecze i w półfinale zmierzył się z Lucasem Pouille (142. ATP). Spotkanie dobrze układało się dla polskiego tenisisty. Jako pierwszy przełamał rywala i prowadził 4:2. Jednak wtedy Francuz poprawił poziom swojej gry i wygrał cztery gemy z rzędu, a seta 6:4.

W drugiej partii to Pouille świetnie zaczął i prowadził 4:2. Wtedy jednak Majchrzak zaczął dominować na korcie. Wygrał trzy gemy z rzędu i prowadził 5:4. Przyszedł czas na serwis francuskiego tenisisty. Było 40:0 dla Majchrzaka! Polak nie wykorzystał żadnej z trzech piłek setowych i ewidentnie podłamany tym przegrał kolejne trzy gemy, a zarazem cały mecz 4:6, 5:7.

Jednak nie ma tego złego, gdyż Kamil Majchrzak może być z siebie zadowolony. Zaczynał rok, nie będąc notowany w ogóle w rankingu ATP, a od poniedziałku 23 września będzie sklasyfikowany na 147. miejscu! W przyszłym tygodniu Majchrzak wystąpi w Challengerze we francuskim Orleans.