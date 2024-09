Polak wygrał tenisowy turniej. Miazga w pierwszym secie finału

Daniel Michalski próbuje piąć się w górę w rankingu ATP. Jeszcze kilka tygodni temu zajmował miejsce w piątej setce tego zestawienia. W całej karierze wygrał 12 turniejów rangi ITF. 24-latek raz grał w finale Challengera ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Michalski z triumfem we Włoszech

Daniel Michalski zaczął turniej Santa Margherita di Pula od pewnego zwycięstwa z Rosjaninem Kiriłłem Miszkinem w dwóch setach 6:0, 6:0. Po tak piorunującym początku aż prosiło się, by poszedł za ciosem. W drugiej rundzie miał jednak problemy z Włochem z Carlo Alberto Caniato. Przegrał z nim pierwszego seta 5:7, ale odrobił straty z nawiązką, wygrywając dwie kolejne partie 7:5, 6:2. Dzięki temu awansował do ćwierćfinału.

W 1/4 finału nie miał kłopotów z Lorenzo Carbonim, z którym szybko się rozprawił, zwyciężając w dwóch setach 6:2, 6:2. Ale półfinał to kolejne kłopoty. Rywalem był kolejny Włoch, Gabriele Pennaforti. Michalski wygrał pierwszego seta 7:5, ale rywal zdołał wyrównać. Wykorzystał błędy Polaka i wygrał drugą partię 6:3. Nasz tenisista pokazał jednak charakter w decydującej partii, którą wygrał 6:3.

W finale rywalem Michalskiego był Niccolo Catini, który w pierwszym secie praktycznie nie miał nic do powiedzenia. Przewaga Polaka była wyraźna, wygrał pierwszego seta 6:0. W drugim secie Włoch stawiał się Michalskiemu, doprowadził do remisu 4:4. Catini mógł wyjść na prowadzenie w dziewiątym gemie, ale nie wykorzystał aż pięciu break pointow. Polak wykorzystał niepewność rywala bezlitośnie. Obronił podanie, a chwilę później przełamał go, co dało mu wygraną w secie 6:4, a w meczu 2:0. Tym samym triumfował w turnieju rangi ITF M25.

Korty ziemne w Santa Margherita di Pula zdecydowanie leżą Michalskiemu. Piąty raz wygrał tutaj turniej. To też jego 13. tytuł w karierze.

W tym momencie Daniel Michalski zajmuje 375. miejsce w rankingu ATP, ale w najnowszym notowaniu, które ukaże się w poniedziałek, powinien zyskać kilka pozycji. Celem jest prawo startu w eliminacjach do turniejów wielkoszlemowych.