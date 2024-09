Legenda tenisa chce wielkich zmian! Daleko się posunęła

Billie Jean King to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych tenisistek, jakie kiedykolwiek grały na światowych kortach. Dwanaście wielkoszlemowych tytułów w grze pojedynczej, szesnaście w deblu. Licząc zarówno singla, jak i grę podwójną, na koncie ma prawie 270 wygranych turniejów. Kompleks kortów US Open nazwany jest jej imieniem, a do tego od 2020 roku kobiecy Fed Cup został przechrzczony na Billie Jean King Cup.

Billie Jean King chce zmian. Na początek nowy system punktowy?

Mimo 80-ciu lat na karku Amerykanka to jedna z najaktywniejszych legend tenisowych w mediach społecznościowych, a przynajmniej na portalu X. Jej konto obserwuje ponad pół miliona osób, a ona chętnie zabiera głos w różnych sprawach. Niedawno gratulowała Idze Świątek osiągnięcia 121 tygodni w roli liderki światowego rankingu. Teraz postanowiła podzielić się przemyśleniami dotyczącymi możliwych zmian w tenisie. Sama zaproponowała trzy nowe rozwiązania. I to prawdziwie rewolucyjne.

Na pierwszy ogień poszło punktowanie w meczach. Amerykanka nie jest fanką aktualnego, tradycyjnego systemu. - Nie mogę znieść tego punktowania. Moim zdaniem trudniej przez to zaangażować nową widownię, zwłaszcza młodszą. Powinniśmy pozbyć się tego całego 15, 30, 40 i wprowadzić po prostu 1, 2, 3, i 4 - oceniła Jean King.

Nazwiska na strojach jak w sportach drużynowych?

Kolejna zmiana dotyczy strojów zawodników i zawodniczek. Zdaniem legendy tenisa każdy powinien mieć na sobie numer oraz nazwisko. - W bardzo wielu sportach tak jest. Koszykówka, amerykański futbol, baseball. Wszędzie. Musimy wykorzystywać każdą okazję, by promować naszych sportowców - uważa Billie Jean King.

Na koniec Amerykanka odniosła się do nie tak rzadko poruszanej kwestii tego, czy kobiety powinny grać do trzech wygranych setów w turniejach wielkoszlemowych tak jak mężczyźni. Legendarna zawodniczka nie ma co do tego wątpliwości. - Zdecydowanie wprowadziłabym trzeciego seta dla kobiet. Zrównała je z mężczyznami. Wszystko dlatego, że tenisiści też mają płacone za ilość contentu. Mniej gry, to mniej rozrywki i z tego powodu kobietom nierzadko płaci się mniej - stwierdziła Amerykanka.