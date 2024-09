Janusz Rzeźnik nie żyje. Angelique Kerber w żałobie

"Z przykrością musimy poinformować o tym, że 18 września, w wieku 87 lat, zmarł Janusz Rzeźnik, wyjątkowy przyjaciel tenisa i człowiek szczerze zaangażowany w jego rozwój" - napisał Polski Związek Tenisowy w komunikacie na oficjalnej stronie.

"Dziadek Angelique Kerber i twórca Angie Kerber Tennis Academy w Puszczykowie koło Poznania" - napisano o zmarłym. To właśnie pan Janusz był pomysłodawcą stworzenia szkółki tenisowej pod patronatem jego wnuczki. Wraz z żoną Marią byli współautorami wielkich sukcesów niemieckiej tenisistki.

Nie żyje Janusz Rzeźnik. Bez niego nie byłoby sukcesów Angelique Kerber

Centrum tenisowe w Puszczykowie otwarto w 2006 roku. W tym samym roku oraz rok później rozgrywano tam m.in. mecze Pucharu Davisa z udziałem reprezentacji Polski. - Centrum Tenisowe Angie to jeden z najważniejszych - jeśli nie najważniejszy - projektów życia. Ania (rodzina i znajomi Angelique zwracają się do niej Ania) właśnie w Puszczykowie przygotowuje się do startów w turniejach, w tym do imprez Wielkiego Szlema - mówili państwo Rzeźnikowie w rozmowie z "Tenis Magazynem". Kerber po wielkich sukcesach najpierw dzwoniła właśnie do babci i dziadka, którym zawdzięczała bardzo wiele.

Janusz Rzeźnik w młodości był bramkarzem Polonii Leszno, ale w latach 60. wyjechał do Niemiec. Tam poznał późniejszą żonę. - Angażowałem się w wiele przedsięwzięć. Ciężko pracowałem. Prowadziłem kilka biznesów. Zostałem m.in. prezesem Związku Polaków Zgoda w Niemczech. Przez kilka dekad pomagałem nawiązywać kontakty gospodarcze pomiędzy firmami z Polski i z Niemiec - mówił "Tenis Magazynowi".

Poźniej wraz z żoną wrócił do Polski, kupili ziemię w Puszczykowie i tam prowadzili m.in. firmę odzieżową. - Z czasem ten biznes przestał być opłacalny, a ja zdecydowałem wraz z żoną o budowie obiektu tenisowego. Czy było warto? Oczywiście. Wystarczy spojrzeć na sukcesy wnuczki - podsumowywał Rzeźnik.

Nabożeństwo pogrzebowe zmarłego odbędzie się 21 września o 11:00 na cmentarzu w Puszczykowie.