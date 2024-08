Szybko poszło! 79 minut i koniec meczu Sabalenki na US Open

Półfinał turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, ćwierćfinał WTA 1000 w Toronto i wygranie zmagań w "tysięczniku" w Cincinnati - to występy Aryny Sabalenki (2. WTA) na kortach twardych po zakończeniu gry na trawie. Forma Białorusinki w ostatnim czasie szła w górę i w Cincinnati wygrała cały turniej, pokonując m.in. Igę Świątek (1. WTA) w półfinale 6:3, 6:3.

Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy US Open

Ostatnie wyniki sprawiły, że Aryna Sabalenka wyrosła na faworytkę numer jeden do wygrania US Open. Tegoroczna mistrzyni Australian Open ma już za sobą mecz w pierwszej rundzie na nowojorskich kortach. Zmierzyła się w niej z Australijką Priscillą Hon (203. WTA).

Białorusinka nie zachwyciła w spotkaniu z o wiele niżej notowaną rywalką, ale zrobiła swoje. W pierwszej partii dwukrotnie przełamała serwis Hon, wygrywając seta 6:3. W drugim było więcej zwrotów akcji. Sabalenka prowadziła 3:1, ale wtedy przegrała swojego gema serwisowego i Australijka miała wszystko, żeby doprowadzić do remisu. Nie wykorzystała jednak prowadzenia 40-0, została przełamana, w kolejnym gemie miała pięć break pointów i też nie wykorzystała żadnego z nich. Ostatecznie po 79 minutach Sabalenka wygrała 6:3, 6:3 i awansowała do drugiej rundy US Open.

- Mimo że nie grałam swojego najlepszego tenisa, to walczyłam o każdy punkt i starałam się wykorzystać każdą okazję. Jestem szczęśliwa, że chociaż nie czułam się dzisiaj najlepiej na korcie, to udało mi się wygrać w dwóch setach. Zwłaszcza z kimś takim jak ona... To bardzo podstępna zawodniczka. Grała naprawdę świetnie i agresywnie. Nie było łatwo stawić jej czoła w pierwszej rundzie - powiedziała Sabalenka w pomeczowym wywiadzie na korcie.

W drugiej rundzie US Open Aryna Sabalenka zagra z Włoszką Lucią Bronzetti (76. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz i to spotkanie zakończyło się wygraną Sabalenki 6:3, 6:0 w Brisbanne.