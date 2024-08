Alarm ws. Igi Świątek na US Open. Te słowa zmartwią kibiców

ak- To polityczne i złe - mówi z przekonaniem John McEnroe, gdy podpytuję go o intensywny kalendarz tenisistów, na który narzekała niedawno Iga Świątek. Nie wszyscy z byłych zawodników poparli ją w tym, a od niektórych nawet jej się oberwało. Zdobywca siedmiu tytułów wielkoszlemowych, który jest ekspertem Eurosportu, w tym temacie zgadza się jednak z Polką. - Nie powinno to być dyktowane przez komputer - zaznacza.

Ruszył US Open, McEnroe alarmuje. "Nie wiem, ile paliwa zostało w baku Świątek"

Tradycyjnie lato światowej czołówki w tenisie to przejście z kortów ziemnych na trawiaste, a następnie na twarde. W tym roku porządek ten został zaburzony za sprawą igrzysk w Paryżu. W związku z nimi po Wimbledonie część stawki, która zdecydowała się na udział w turnieju olimpijskim, wróciła chwilowo znów na "mączkę", a zaraz potem musiała się przestawić na grę na "betonie". I właśnie na ten aspekt - a także wynikający z tego dodatkowy start części gwiazd - zwraca uwagę pod kątem rozpoczętego w poniedziałek US Open McEnroe.

- Wielu spośród graczy, którzy uczestniczyli w igrzyskach, wydaje się zmęczonych. Także emocjonalnie. Ta zmiana z mączki na trawę, by potem znów grać na mączce, a teraz na hardzie...Ciekawie będzie zobaczyć, kto jest w stanie wykrzesać z siebie energię pod względem mentalnym i fizycznym, by ten turniej wygrać. Dotyczy to zarówno rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn - podkreśla Amerykanin podczas wideokonferencji zorganizowanej dla grupy dziennikarzy z różnych krajów, w której Polskę reprezentował Sport.pl.

Właśnie ze względu na wskazane wyżej okoliczności były lider światowego rankingu ma trudność z odpowiedzią, gdy pytam o jego faworytki w kobiecej rywalizacji.

- Przez to sprawa jest bardziej otwarta sprawa. Aryna Sabalenka nie grała w Wimbledonie i w igrzyskach i myślę, że ma w sobie przez to nieco więcej świeżości niż inne zawodniczki. Gdybym więc miał stawiać na kogoś, to pewnie na nią. Coco Gauff (Amerykanka broni tytułu w Nowym Jorku - red.) nie radziła sobie dotychczas zbyt dobrze tego lata, ale ona z kolei będzie miała wsparcie kibiców. Trudno więc wskazać potencjalną zwyciężczynię - analizuje czterokrotny triumfator US Open.

Po chwili jednak sam z siebie wspomina też o Świątek. Ale nie wskazuje jej jako pewniaczki. - Nie wiem, w jakim dokładnie miejscu jest teraz Iga (Wskazuje tu na głowę, dając do zrozumienia, że chodzi mu też o zmęczenie mentalne - red.). Ile paliwa zostało jej w baku. Jest też Jelena Rybakina, dla której tutejsze korty pod względem szybkości są naprawdę dobre. Ale też nie wykluczam, że ktoś może nas trochę zaskoczyć" - przewiduje były lider światowego rankingu.

"Nie widzę, by weszła na zupełnie nowy poziom". McEnroe popiera Świątek w kontrowersyjnej sprawie

Świątek rok temu w Nowym Jorku pojawiła się jako obrończyni tytułu i niespodziewanie odpadła już w 1/8 finału. Przegrała wówczas z bardzo niewygodną dla niej Łotyszką Jeleną Ostapenko. McEnroe ocenił potem występ Polki, podkreślając swoje zaskoczenie jej słabszą grą. Wskazał też wtedy na słabości w grze pierwszej rakiety świata, za które uznał grę przy siatce, problemy z drugim podaniem i brak slajsa. Teraz więc pytam, czy przez ostatni rok dostrzegł poprawę w jej grze.

- Po pierwsze, Iga jest świetną zawodniczką. Ale jej gra dużo bardziej pasuje do wolniejszej nawierzchni - do ziemi albo wolniejszy kortów twardych. Nowojorskie korty są dość szybkie. W moim odczuciu niewiele się zmieniło w jej grze. Nie widzę, by weszła na zupełnie nowy poziom. Ale też nie musiała tego robić - na ziemi jest lepsza od wszystkich. Jestem pewny, że nad tym pracuje, ma świetny sztab. Wszyscy topowi gracze starają się coś dodać do swojej gry, ale łatwiej powiedzieć niż to zrobić, gdy masz taką przewagę nad resztą w swojej kategorii. Dla mnie jej gra wygląda podobnie jak wcześniej - ocenia ekspert.

A następnie analizuje poszczególne trzy aspekty, na które wskazał rok temu przy omawianiu przedwcześnie zakończonego występu pierwszej rakiety świata w Nowym Jorku.

- Czy może próbować nadal coś zmienić? Tak. Czy widać więcej mocy w jej podaniu? Tak. Zwłaszcza przy pierwszym. Może warto (byłoby dodać - red.) nieco więcej pracy nad slajsem, ale ona lubi kick serwis. A woleje? Cóż, może to niekoniecznie jej gra - stwierdza McEnroe.

Pytam go także o opinię w temacie, w którym głos w ostatnim czasie zabrała ponownie Świątek. Zwróciła uwagę na dużą liczbę obowiązkowych turniejów, co przyczynia się jej zdaniem do rosnącego zmęczenia zawodników i zwiększa ryzyko wypalenia. Nie było jednak tak, że całe środowisko ją poparło. Zwłaszcza w przypadku byłych tenisistów. Rosjanin Jewgienij Kafielnikow w mediach społecznościowych skrytykował Polkę i stwierdził, że powinna zarabiać mniej oraz, że nikt jej nie zmusza do gry. Austriaczka Barbara Schett w rozmowie z "Super Expressem" stwierdziła, że obecna sytuacja tenisistek jest dużo lepsza niż w jej czasach, gdy możliwości zarobku było znacznie mniej. A co na to Amerykanin?

- Zawodnicy powinni grać w turniejach, w których chcą grać. Nie powinno być tak, że ktoś wykłada pieniądze i potem ustala z organizatorami, kogo uda się za to ściągnąć. Takie wciąganie dodatkowych osób w te decyzje jest polityczne i złe. Nie powinno się zmuszać zawodników do grania w żadnym turnieju. Takie jest moje zdanie - podkreśla stanowczo.

Przyznaje, że słyszy narzekania zawodników dotyczące intensywności startów. Sięga też pamięcią do lat, kiedy sam rywalizował i kiedy stopniowo zmieniały się zasady dotyczące liczby wymaganych światowym rankingiem turniejów.

- Nie powinno to być dyktowane przez komputer. Nie znam dokładnie obecnej sytuacji dotyczącej rankingu (zawodnik traci punkty 52 tygodnie po ich zdobyciu - red.). Kiedyś brano pod uwagę 14 najlepszych turniejów, potem zmieniono to na 15. Potem ludzie grali w 25-30 imprezach. W ostatnim roku kariery miałem trójkę dzieci i nie chciałem wtedy grać w 30 turniejach. To nie tak, że chciałem wystąpić w dwóch, ale powiedzmy, że w 10 czy 12. Tenis jest jednak powiązany z polityką - stwierdza smutno McEnroe.

McEnroe o sprawie Sinnera: dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi

Wątek polityki pojawia się też, gdy bułgarski dziennikarz wspomina sprawę Jannika Sinnera. Przedstawiciel prasy spytał o zdanie eksperta wobec pojawiających się w ostatnich dniach stwierdzeniach, że szybkie i łagodne rozwiązanie sprawy dwóch pozytywnych testów dopingowych Włocha miało związek z tym, że przydarzyło się czołowemu tenisiście z zachodniej części Europy, a nie ze środkowej czy wschodniej.

- Dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Ale gdy pojawiają się informacje i dotyczą światowego numeru jeden, to jest to zawsze szokujące - podkreśla Amerykanin.

Do wątku Sinnera wraca też dziennikarz z Rumunii, który nawiązuje do przypadku Simony Halep. Jego rodaczka pierwotnie została ukarana po pozytywnym wyniku testu dopingowego na cztery lata, ale Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) skrócił dyskwalifikację do dziewięciu miesięcy. Walka o to zajęła jej dużo czasu, podczas gdy Włoch został zawieszony tymczasowo zaledwie na kilka dni, a ostatecznie w ogóle go nie ukarano, przyjmując jego tłumaczenie. Argumentował, że zakazana substancja dostała się do jego organizmu za sprawą fizjoterapeuty, który leczył zraniony palec, a potem go masował. Organ dyscyplinarny uznał tu, że tenisista nie zawinił w tej sytuacji i nie dopuścił się zaniedbania.

- Testy Sinnera były z marca, a dowiedzieliśmy się o tym dopiero w sierpniu. To trwało za długo (informacja pojawiała się po decyzji o braku kary przekazanej przez organ dyscyplinarny Międzynarodowej Federacji Tenisowej - ITIA - red.). Nie wiem, co wykryto u Simony, a co u Jannika. Nie jestem też lekarzem, by wiedzieć, jaka dawka to dużo. Ale rozumiem z łatwością emocje Halep. Jej sprawa ciągnęła się kilka lat i w dużym stopniu wpłynęła na jej karierę - wskazuje McEnroe.

Choć w przypadku męskiej rywalizacji też uważa, że sprawa jest otwarta, to jednak stawia na kogoś z trójki Sinner - Novak Djoković - Carlos Alcaraz.

- Pytanie, jak Sinner poradzi sobie z tym wszystkim, co się wokół niego teraz dzieje. Djoković ostatnio sięgnął zaś po olimpijskie złoto, o którym tak długo marzył, a Alcaraz wywalczył w Londynie kolejny tytuł wielkoszlemowy. Myślę, że otwiera to przestrzeń dla niespodzianki, ale gdybym miał stawiać, to wskazałbym na kogoś z tej trójki - przyznaje ekspert.

Iga Świątek udział w US Open rozpocznie we wtorek spotkaniem z Rosjanką Kamillą Rachimową. Tego dnia zaprezentuje się też Hubert Hurkacz. Pozostali z polskich singlistów - Magdalena Fręch, Maks Kaśnikowski i Magda Linette - już pożegnali się z rywalizacją w singlu po pierwszej rundzie. Transmisje z nowojorskiego turnieju w Eurosporcie.