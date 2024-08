Legenda tenisa wprost o Świątek. Wskazała, kto ją może zatrzymać

Czwarta runda, zwycięstwo, czwarta runda - to bilans trzech ostatnich edycji wielkoszlemowego US Open w wykonaniu Igi Świątek (1. WTA). Polka triumfowała w tej imprezie w 2022 r., kiedy to pokonała w finale 6:2, 7:6 (5) Tunezyjkę Ons Jabeur (17. WTA). Tuż po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których Polka zdobyła brązowy medal, Świątek zagrała w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym doszła do półfinału. Tam jednak przegrała 3:6, 3:6 z Aryną Sabalenką (2. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Zdaniem ek:spertów z amerykańskiego ESPN są tylko dwie faworytki do wygrania US Open. - Iga jest wyraźnie rozczarowana brązowym medalem w Paryżu oraz prawdopodobnie zmotywowana półfinałową porażką z Sabalenką w Cincinnati. Będzie chciała odegrać się za ostatnie porażki i może w ten sposób zdobyć szósty wielkoszlemowy tytuł - uważa dziennikarz D'Arcy Maine.

A jakie zdanie przed US Open ma legendarna Martina Navratilova, która czterokrotnie wygrywała ten turniej?

Tylko ona może zatrzymać Świątek. "Może zmieść Igę z kortu"

Navratilova wyraziła swoją opinię w wywiadzie dla oficjalnej strony WTA. - Oczywiście, że Iga może zdobyć drugi tytuł w Nowym Jorku. Jedyną osobą, która naprawdę może ją zmieść z kortu jest Sabalenka. Z całej stawki to jednak Iga ma najlepsze narzędzia, aby pokonać Białorusinkę - powiedziała.

- Myślę, że igrzyska były po prostu zbyt dużą presją dla Igi, była faworytką na mączce, a to ma wpływ na sferę mentalną. Może na trawie Jelena Rybakina (4. WTA) mogłaby ograć Igę, ale na pewno nie na kortach twardych - dodaje Navratilova. A na czym może polegać przewaga Sabalenki nad innymi rywalkami podczas US Open?

- Zeszłoroczny finał był najgorszym meczem Sabalenki na takim poziomie. Wyciągnęła jednak wnioski i będzie niezwykle zmotywowana. Jest pewna siebie po wygraniu Australian Open i Cincinnati. Kluczowe jest to, że nie grała na igrzyskach i jest świeższa niż wszystkie inne przeciwniczki. Nie ma żadnych blizn po Paryżu. Sabalenka na pewno będzie rwać się do gry. Świątek czy Qinwen Zheng (7. WTA) zużyły swoją energię podczas igrzysk - wyjaśniła Navratilova.

A kto potencjalnie może zaskoczyć podczas US Open? Navratilova wskazała Mirrę Andriejewą (23. WTA), Erikę Andriejewą (75. WTA), Leylah Fernandez (26. WTA), Danielle Collins (11. WTA) oraz Naomi Osakę (88. WTA).

Świątek rozpocznie rywalizację w US Open od wtorkowego pojedynku z Rosjanką Kamillą Rachimową (104. WTA). Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.