Oto największa pasja Świątek. Tak spędza wolny czas

- Staramy się planować w teamie bardzo mądrze. Moi trenerzy mają doświadczenie w tym aspekcie, więc ogólnie opieram się na ich sugestiach i decyzjach. Fizycznie czuje się dobrze, turniej jest długi i wymagający, więc staram się na tym nie koncentrować i krok za krokiem wykonywać swoją pracę - mówiła ostatnio Iga Świątek, która przygotowuje się do US Open. Na nowojorskich kortach liderka rankingu WTA będzie miała ostatnią szansę na wielkoszlemowy triumf w tym sezonie. Smaku zwycięstwa zaznała dwa lata temu, kiedy w finale ograła Ons Jabeur.

Książki to wielka pasja Igi Świątek. Co obecnie czyta Polka?

Polka często gości w różnych programach czy konferencjach prasowych przed turniejem. Na jednej z nich została zapytana o to, jaką książkę czyta w wolnym czasie przed US Open. Nie bez powodu dziennikarze zadali jej to pytanie. Świątek to wielka miłośniczka literatury, co sama niejednokrotnie podkreślała w różnych wywiadach.

- Swoją miłość do czytania odkryłam prawdopodobnie w wieku 17 lat. Po prostu poczułam się mniej samotna na świecie. To była po prostu zabawa połączona z dobrym spędzaniem czasu i poznawaniem ludzi, o których się czytało. To bardziej tak, jakbyś czuł, że są twoimi przyjaciółmi - opowiadała w zeszłym roku. Gdyby tego było mało, Polka za wszelką cenę pragnie zachęcić swoich rodaków do czytania.

"Chcę się zmotywować do czytania jak najwięcej, ponieważ czytanie pomaga mi zachować równowagę między życiem a pracą" - pisała niegdyś w mediach społecznościowych o wyzwaniu "Czytaj z Igą", zgodnie z którym jej fani, którzy podjęli rękawicę, zobowiązani byli do przeczytania dwunastu książek w roku. Nasza tenisistka opowiadała również, że najbardziej lubi zanurzyć się w biografie lub pamiętniki. Sięgała m.in. po dwie trylogie Kena Folletta. Fascynował ją również życiorys Leonardo da Vinci.

W 2022 roku Świątek czytała m.in. "Morderstwo w Orient Expressie" Agathy Christie. To jej jedna z ulubionych autorek. - Czytanie sprawia mi przyjemność, chociaż w trakcie lektury książek Agathy Christie nie wiem, czy skupić się na próbach odgadnięcia, kto jest mordercą, czy po prostu na czytaniu, bez prób wcielania się w detektywa - opowiadała, cytowana przez portal lubimyczytac.pl.

Przechodząc do sedna, jaka książka obecnie zajmuje wieczory Igi Świątek? - Czytam "Pożegnanie z Afryką" - odpowiedziała na konferencji. To pozycja autorstwa duńskiej pisarki Karen Blixen, która opowiedziała o swoich wspomnieniach z lat 1913 - 1931. Książka została wydana w 1937 roku.