Tenisista trafił kibickę piłką. Wielkie kontrowersje w finale!

Niejednokrotnie zdarza się, że w trakcie meczów tenisowych piłka, która odbija się od rakiety, leci w stronę trybun bądź pracujących sędziów liniowych. W zeszłym roku w trakcie meczu między Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (5. ATP) a Czechem Jirim Lehecką (32. ATP) na wielkoszlemowym Wimbledonie piłka wpadła do kufla z piwem jednego z kibiców. W 2020 r. w trakcie meczu czwartej rundy US Open Novak Djoković (2. ATP) został zdyskwalifikowany za uderzenie piłką w kierunku sędziego liniowego, konkretniej w trakcie rywalizacji z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą (299. ATP).

To nie są oczywiście jedyne przypadki takich zachowań tenisistów na korcie. W 2022 r. podczas meczu między Stefanosem Tsitsipasem (11. ATP) a Nickiem Kyrgiosem. Po jednej z akcji Grek celowo posłał piłkę w kierunku kibiców, ale na szczęście nikogo nią nie trafił. Ostatecznie nie otrzymał za to dyskwalifikacji. - On uderzył piłką w trybuny! Jesteś głupi? Kibice mają zostać trafieni? - pytał Kyrgios, który domagał się dyskwalifikacji rywala. Ostatecznie stanęło jedynie na odebraniu punktu Tsitsipasowi.

Do podobnej niepokojącej sytuacji doszło w finale turnieju ATP 250 w Winston-Salem.

Tenisista trafił piłką kibickę i nie został zdyskwalifikowany. Kibice przypominają sprawę Djokovicia

We wspomnianym finale rywalizowali Włoch Lorenzo Sonego (58. ATP) i Amerykanin Alex Michelsen (52. ATP). W pewnym momencie Michelsen przegrywał już 0:4 w pierwszym secie po tym, jak nie obronił drugiego break pointa i posłał jedną z piłek poza linię. Tenisista się wściekł i z całej siły posłał piłkę w kierunku trybun. Na jego nieszczęście trafił nią w jedną z kibicek. Szybko Michelsen zdał sobie sprawę z tego, co zrobił i stał przerażony przy siatce.

Po krótkiej rozmowie z sędzią Amerykanin przeprosił za swoje zachowanie. Ostatecznie nie został zdyskwalifikowany, bo kibicka szybko się otrząsnęła i nie zamierzała robić afery z tego powodu. "To nie jest dyskwalifikacja, chyba że nazywasz się Djoković", "dlaczego wy to trywializujecie?", "zawodnicy mogą być dyskwalifikowani za przekleństwa, ale nie za uderzenie piłką w kibica", "to jest ewidentna dyskwalifikacja" - pisali internauci w mediach społecznościowych.

"Gdyby kibicka powiedziała, że została skrzywdzona, to byłaby dyskwalifikacja. A tak to w tym przypadku Amerykanin został ułaskawiony. Ale był o krok od dyskwalifikacji" - pisał włoski dziennikarz Luca Fiorino.

Triumfatorem turnieju ATP 250 w Winston-Salem został Sonego, który po niewiele ponad godzinie wygrał 6:0, 6:3.