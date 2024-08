Tak wygląda najnowszy ranking WTA. Świątek goni legendę

Iga Świątek zainauguruje US Open we wtorek, kiedy w I rundzie zmierzy się z Kamillą Rachimową. Będzie to dla niej okazja, by udowodnić, że po ostatniej porażce z Aryną Sabalenką nie ma już śladu. Nasza zawodniczka pragnie poprawić również wynik z ubiegłego roku, gdy w IV rundzie poległa z Jeleną Ostapenko 6:3, 3:6, 1:6. Nie udało jej się wówczas obronić tytułu zdobytego w 2022 roku.

Tak wygląda aktualny ranking WTA. Iga Świątek wciąż na prowadzeniu

Eksperci nie mają wątpliwości, że to właśnie Polka oraz Aryna Sabalenka są faworytkami do wygrania tego wydarzenia. Przed dwoma laty spotkały się w półfinale i lepsza okazała się Świątek. Tym razem ma być w jeszcze lepszej formie. - Wyraźnie rozczarowana brązowym medalem w Paryżu i prawdopodobnie zmotywowana półfinałową porażką z Sabalenką w Cincinnati będzie chciała się zemścić za ostatnie kilka miesięcy - stwierdził dziennikarz D'Arcy Maine.

Tuż przed rozpoczęciem US Open organizacja WTA postanowiła wyjątkowo w niedzielę opublikować nowy ranking WTA. Nie doszło w nim do większych zmian, a na szczycie pozostaje Iga Świątek. Ta ma na koncie 10695 pkt i aż 2679 pkt przewagi nad drugą Sabalenką. Trzecie miejsce zajmuje Coco Gauff (3952 pkt straty), a czwarte Jelena Rybakina (4764 pkt straty). Spadek o jedną lokatę zaliczyła za to Magda Linette (42.), natomiast z awansu o dwie pozycje może się cieszyć Magdalena Fręch (43.).

Tak wygląda aktualny ranking WTA (stan na 26.08.2024):

1. Iga Świątek - 10695 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8016

3. Coco Gauff (USA) - 6743

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5931

5. Jasmine Paolini (Włochy) - 5168

6. Jessica Pegula (USA) - 5160

7. Qinwen Zheng (Chiny) - 3980

8. Barbora Krejcikova (Czechy) - 3571

9. Maria Sakkari (Grecja) - 3515

10. Jelena Ostapenko (Łotwa) - 3428

11. Danielle Collins (USA) - 3422

12. Emma Navarro (USA) - 3040

13. Daria Kasatkina - 2973

14. Madison Keys (USA) - 2727

15. Anna Kalinska - 2712

16. Ludmiła Samsonowa - 2610

17. Ons Jabeur (Tunezja) - 2451

18. Diana Sznajder - 2385

19. Marta Kostiuk (Ukraina) - 2348

20. Wiktoria Azarenka (Białoruś) - 2266

...

42. Magda Linette - 1371

43. Magdalena Fręch - 1363

172. Maja Chwalińska - 426

181. Katarzyna Kawa - 384

316. Gina Feistel - 197

333. Martyna Kubka - 189

392. Urszula Radwańska - 153

477. Weronika Falkowska - 112

521. Daria Kuczer - 97

604. Waleria Olianowska - 71

611. Weronika Ewald - 70

670. Olivia Lincer - 55

Nasza tenisistka rozpoczęła w poniedziałek 118. tydzień na szczycie. Tym samym samodzielnie zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji zawodniczek, które najdłużej w historii były na pozycji liderki. 23-latka właśnie wyprzedziła Justine Henin, a niebawem może również dogonić Ashleigh Barty (121. tygodni), którą 4 kwietnia 2022 roku zastąpiła na szczycie.

Klasyfikacja zawodniczek, które najdłużej w historii były na szczycie rankingu WTA:

1. Steffi Graf (Niemcy) - 377

2. Martina Navratilova (USA) - 332

3. Serena Williams (USA) - 319

4. Chris Evert (USA) - 260

5. Martina Hingis (Szwajcaria) - 209

6. Monica Seles (USA) - 178

7. Ashleigh Barty (Australia) - 121

8. Iga Świątek (Polska) - 118

9. Justine Henin (Belgia) - 117

10. Lindsay Davenport (USA) - 98

11. Caroline Wozniacki (Dania) - 71

Kolejne zestawienie zostanie opublikowane dopiero po zakończeniu US Open. Dokładnie w poniedziałek 9 września.