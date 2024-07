Djoković zdradził, co powiedział księżnej Kate po finale Wimbledonu

Księżna Walii Kate Middleton pojawiła się na trybunach kortu centralnego, by obejrzeć finał Wimbledonu między Carlosem Alcarazem a Novakiem Djokoviciem. To było jej drugie wystąpienie publiczne po tym, jak ogłosiła światu, że zmaga się z nowotworem. Chwilę po finale z księżną Kate porozmawiał Djoković, który potem przekazał dziennikarzom, o czym dyskutowali. - To wspaniałe, że mamy takie wsparcie od rodziny królewskiej - opowiada Djoković.

3 Fot. REUTERS/Matthew Childs Otwórz galerię Na Gazeta.pl