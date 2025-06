Byli reprezentanci Polski ostro o Lewandowskim. "Dwulicowość"

Zarówno w towarzyskim meczu z Mołdawią, jak i w starciu eliminacji do mundialu 2026 z Finlandią reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony ogłosił, że odczuwa zmęczenie minionym sezonem i postanowił odpuścić grę w kadrze w czerwcu. Choć byli tacy, którzy rozumieli decyzję kapitana, a przynajmniej starali się ją zrozumieć, na napastnika spadła ostra krytyka. Wielu kibiców było wściekłych, czemu dali upust w mediach społecznościowych pod jego niedawno wstawionym na Instagrama zdjęciem z wakacji.

Niedzielan ostro o Lewandowskim. "Reprezentacja na drugim planie"

Teraz w rozmowie z Polsatem Sport ostro o Lewandowskim wypowiedzieli się dwaj byli napastnicy polskiej kadry Andrzej Niedzielan i Maciej Żurawski. Szczególnie ten pierwszy nie gryzł się w język. - Wygląda na to, że reprezentacja znalazła się dla niego na drugim planie. Słowa o zmęczeniu nie przekonują mnie. Jeśli jesteś kapitanem, schodzisz z okrętu jako ostatni. Jeśli tego nie robisz, to powinieneś oddać opaskę, bo zwyczajnie na nią nie zasługujesz. Jego nieobecność pokazuje pewną dwulicowość. Gdyby naprawdę był zmęczony, mógł przecież poprosić o wolne w klubie - powiedział Niedzielan.

- Mówienie o tym, że sezon był długi, że zawodnik ma rozegranych 4000 minut, jest zmęczony i udaje się wcześniej na wakacje w obliczu meczu z największym rywalem do drugiego miejsca w grupie, i w obliczu pożegnania Kamila Grosickiego, to zachowanie, które nie przystoi kapitanowi - dodał Żurawski.

Lewandowski nie pożegna Grosickiego. Byli reprezentanci czują niesmak

Nawiązał też do nieobecności Lewandowskiego na pożegnaniu z kadrą Kamila Grosickiego, które będzie mieć miejsce w meczu z Mołdawią. Sam Grosicki jasno dawał do zrozumienia w wypowiedziach, że ma do Roberta o to żal.

- Patrzę też na to przez pryzmat Kamila Grosickiego, dla którego będzie to mecz pożegnalny. Lewandowski jako jego przyjaciel powinien być na zgrupowaniu. Tym bardziej że kibice tego oczekują - powiedział o tej kwestii Niedzielan.

Stolarczyk nadal wierzy w Lewandowskiego

Z Polsatem Sport rozmawiał także były obrońca reprezentacji oraz trener m.in. Wisły Kraków Maciej Stolarczyk. Do samej kwestii zmęczenia Lewandowskiego podszedł z większym zrozumieniem niż Niedzielan i Żurawski, ale w przypadku Grosickiego jemu również zachowanie piłkarza Barcelony nie przypadło do gustu. Wyraził jednak nadzieję, że kapitan pojawi się w ostatniej chwili chociaż na zapleczu.

- Nie wyobrażam sobie, by Robert się nie pojawił na pożegnaniu Kamila Grosickiego. Jest kapitanem, a to coś więcej niż opaska na ramieniu. Kapitan to wzór na różnych polach. Uważam, że Robert ma na tyle mocną więź boiskową z Kamilem, że pojawi się na jego pożegnaniu - powiedział Stolarczyk.

Mecz Polska - Mołdawia odbędzie się w piątek 6 czerwca o 20:45 w Chorzowie. Z kolei z Finlandią w Helsinkach nasza kadra zagra we wtorek 10 czerwca również o 20:45.