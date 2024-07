Wszystko jasne dla Świątek! Oto ranking WTA po zakończeniu Wimbledonu

Iga Świątek nadal nie uporała się z demonami na trawie. Najdalej w seniorskim Wimbledonie dotarła do ćwierćfinału - 2023 rok. W tym sezonie nie udało jej się poprawić wyniku. Zameldowała się w III rundzie, ale tam dość niespodziewanie zatrzymała ją Julia Putincewa. Choć Polka wygrała pierwszego seta 6:3, to w kolejnych została skarcona przez rywalkę i to boleśnie - 1:6, 2:6. Tak wczesna porażka nie wpłynęła jednak na sytuację naszej rodaczki w rankingu WTA. Ta nadal wygląda rewelacyjnie!

Iga Świątek dalej na prowadzeniu w rankingu WTA. Rywalki dzieli przepaść

W poniedziałek 15 lipca ukazało się najnowsze zestawienie. W nim Świątek przewodzi stawce z gigantyczną przewagą. Na jej koncie widnieje 11 285 punktów. Druga Coco Gauff traci do niej aż 3112 punktów. To prawdziwa przepaść. Amerykanka mogła znacząco zbliżyć się do Polki w obliczu jej wczesnej porażki, ale sama nie dotarła o wiele dalej w Londynie. Udział w imprezie zakończyła na 1/8 finału.

Na trzecim miejscu plasuje się Aryna Sabalenka, która z powodu kontuzji w ogóle nie wystąpiła w Wimbledonie. Tym samym na "podium" nie doszło do zmian. Te pojawiły się na dalszych pozycjach. Na piąte miejsce awansowała Jasmine Paolini, która w finale Wimbledonu przegrała z Barborą Krejcikovą. Czeszka natomiast wróciła do TOP 10 - awansowała o aż 22 lokaty.

Ranking WTA (stan na 15 lipca 2024 roku):

1. Iga Świątek - 11 285 pkt

2. Coco Gauff - 8173 pkt

3. Aryna Sabalenka - 7061 pkt

4. Jelena Rybakina - 6376 pkt

5. Jasmine Paolini - 5518 pkt

6. Jessica Pegula - 4665 pkt

7. Qinwen Zheng - 4055 pkt

8. Maria Sakkari - 3925 pkt

9. Danielle Collins - 3702 pkt

10. Barbora Krejcikova - 3573 pkt

48. Magda Linette - 1171 pkt

56. Magdalena Fręch - 1049 pkt

192. Katarzyna Kawa - 389 pkt

201. Maja Chwalińska - 372 pkt.

Iga Świątek goni legendy

Świątek ma kilka powodów do świętowania. Nie dość, że utrzymała się na prowadzeniu w rankingu WTA, to jeszcze rozpoczęła 112. tydzień jako liderka kobiecego tenisa. Tym samym znajduje się na 9. miejscu w zestawieniu wszech czasów. Do 8. Justine Henin traci już tylko pięć tygodni. I Polce uda się wyprzedzić legendarną zawodniczkę. Już wcześniej profil "Z kortu - informacje tenisowe" na X wyliczył, że żadnej z zawodniczek nie uda się zdetronizować Świątek nawet w przypadku zwycięstwa w US Open. Tym samym 23-latka będzie panować przez minimum 120 tygodni.

Ranking wszech czasów pod względem liczby tygodni na prowadzeniu:

Steffi Graf - 377 tygodni Martina Navratilova - 332 tygodnie Serena Williams - 319 tygodni Chris Evert - 260 tygodni Martina Hingis - 209 tygodni Monica Seles- 178 tygodni Ashleigh Barty - 121 tygodni Justine Henin - 117 tygodni Iga Świątek - 112 tygodni Lindsay Davenport - 98 tygodni.

Teraz przed Polką czas na odpoczynek i przygotowania do największej imprezy sezonu - igrzysk olimpijskich. Świątek będzie wielką faworytką do złota. Tym bardziej że rywalizacja będzie odbywać się na "mączce", a więc nawierzchni, którą kocha. W tym sezonie zdobyła na niej już trzy trofea - w Madrycie, Rzymie i Roland Garros.

Niewykluczone, że szanse na medal będzie miała również w mikście, gdzie ma zagrać razem z Hubertem Hurkaczem. Polak walczy aktualnie z czasem i rekonwalescencją. Niedługo dowiemy się, czy wystartuje w Paryżu.