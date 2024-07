To już pewne! Morderczy terminarz Świątek podczas IO

Iga Świątek kapitalnie radzi sobie na "mączce", co udowadnia i w tym sezonie. Zdobyła już trzy trofea. Najpierw zwyciężyła w Madrycie, a następnie w Rzymie. W obu finałach pokonała trzecią rakietę świata Arynę Sabalenkę. I kilka tygodni później ustrzeliła tzw. hat-tricka. Triumfowała w Roland Garros, nie dając większych szans Jasmine Paolini. I to właśnie na nawierzchni ziemnej odbędą się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Ich start już za niespełna dwa tygodnie. Nie ulega więc wątpliwości, że to Polka będzie wielką faworytką do złotego medalu w singlu, choć nie tylko.

Wielkie wyzwanie przed Igą Świątek i spółką. Terminarz pęka w szwach. Codzienna rywalizacja

Świątek powinna też wystąpić w mikście razem z Hubertem Hurkaczem. Polak doznał jednak poważnej kontuzji na Wimbledonie i aktualnie przechodzi rekonwalescencję. Nie wiadomo więc, czy wystąpi w stolicy Francji. Na kortach w Paryżu pojawią się też inni nasi rodacy. Mowa o Magdzie Linette, Magdalenie Fręch, które wystąpią w singlu, a także Janie Zielińskim czy Alicji Rosolskiej, którzy zagrają w deblu. Triumfator miksta Wimbledonu ma wystąpić razem z Hurkaczem, a Rosolska utworzy parę z Linette.

W poniedziałek pojawił się terminarz zmagań tenisa w Paryżu. Opublikował go profil "Z kortu - informacje tenisowe" na X. Kalendarz jest bardzo napięty. W przypadku kolejnych zwycięstw nasi zawodnicy będą pojawiać się na korcie każdego dnia i niewykluczone, że dwukrotnie. Tak może być m.in. w przypadku Świątek.

Liderka rankingu WTA, podobnie jak i reszta naszych singlistów rozpocznie rywalizację 27 bądź 28 lipca. Wtedy to rozegrana zostanie pierwsza runda, zarówno w rywalizacji pań, jak i panów. W tych samych dniach na korcie pojawią się też debliści.

W pierwszej rundzie miksta Świątek i Hurkacz mogą wystąpić 29 bądź 30 lipca. Wtedy też zostanie rozegrana druga runda singla i trzecia gry pojedynczej kobiet.

Następnie zostaną rozegrane ćwierćfinały i półfinały. Finał rywalizacji singlowej pań zaplanowano na 3 sierpnia. Dzień wcześniej odbędzie się mecz o brąz, a więc starcie, którego na co dzień nie oglądamy w tourze. Tego samego dnia zaplanowano również finał miksta i starcie o 3. miejsce. Z kolei finał singlowy panów zostanie rozegrany 4 sierpnia.

Terminarz igrzysk olimpijskich w Paryżu - tenis:

27 lipca (sobota):

I runda singla

I runda debla

28 lipca (niedziela):

I runda singla

I runda debla

29 lipca (poniedziałek):

II runda singla

II runda debla

I runda miksta

30 lipca (wtorek):

II runda singla mężczyzn

III runda singla kobiet

II runda i ćwierćfinały debla kobiet

ćwierćfinały debla mężczyzn

I runda miksta

31 lipca (środa):

III runda singla mężczyzn

ćwierćfinały singla kobiet

ćwierćfinały debla kobiet

półfinały debla mężczyzn

ćwierćfinały miksta

1 sierpnia (czwartek):

ćwierćfinały singla mężczyzn

półfinały singla kobiet

półfinały debla kobiet

półfinały miksta

2 sierpnia (piątek):

półfinały singla mężczyzn

mecz o 3. miejsce w singlu kobiet

mecz o 3. miejsce w deblu mężczyzn

finał i mecz o 3. miejsce w mikście

3 sierpnia (sobota):

mecz o 3. miejsce w singlu mężczyzn

finał w singlu kobiet

finał w deblu mężczyzn

4 sierpnia (niedziela):

finał w singlu mężczyzn

finał i mecz o 3. miejsce w deblu kobiet.

