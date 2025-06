Niewiarygodne z kim może zagrać Rosja. To pierwsza drużyna rankingu FIFA

Już w najbliższych dniach reprezentacja Rosji rozegra dwa kolejne mecze towarzyskie. Tym razem jej rywalami będą Nigeria oraz Białoruś. Tak więc znaleźli się kolejni chętni na grę ze "Sborną", mimo że ta od marca 2022 roku, czyli od inwazji zbrojnej na Ukrainę, pozostaje zawieszona w międzynarodowych rozgrywkach, o czym zadecydowała FIFA i UEFA. Każda z drużyn narodowych, która chce zmierzyć z państwem agresora, jest krytykowana, ale zdają się tym nie przejmować. Ba, rzekomo teraz kolejna nacja postanowiła spróbować sił na Wschodzie. To o tyle szokujące, że to... aktualni mistrzowie świata.

Argentyna zagra z Rosją? Wyznaczono przybliżoną datę sparingu

Taką informację przekazał rosyjski Telegram. Rzekomo trwają pracę nad tym, by doszło do spotkania Rosji z Argentyną, a więc aktualnym mistrzem świata i pierwszą drużyną rankingu FIFA. Mecz miałby odbyć się w dniach 10-18 listopada 2025. Ba, miano osiągnąć już wstępne porozumienie. Co więcej, zarząd stadionu, na którym może dojść do sparingu, miał już wydać zakaz organizowania imprez kulturalnych w tych dniach.

Do tych doniesień odniósł się również "The Sun", który poinformował, że w sytuacji, w której faktycznie drużyny dojdą do porozumienia, to do Rosji najpewniej nie przyjadą największe gwiazdy, z Leo Messim na czele. "Wynika to z faktu, że zachodni sponsorzy prawdopodobnie nie czuliby się komfortowo, gdyby ich partnerzy grali w państwie agresora" - czytamy.

Jest głos z Rosji ws. meczu z Argentyną

Kilka godzin później do informacji o możliwym meczu towarzyskim z mistrzami świata odniósł się Walerij Karpin, selekcjoner rosyjskiej kadry. - O ile wiem, sekretarz generalny RFU Maksim Mitrofanow zdementował informacje o meczu z reprezentacją Argentyny. Nie ma żadnych porozumień. Czy to możliwe? Być może tak. Ale to nie jest faktem - mówił, cytowany przez sport-express.ru. Z kolei championat.com dodał, że sekretarz faktycznie potwierdził, że jak na razie nie ma porozumień, ale możliwość rozegrania takiego spotkania jest. "Musi się zgrać wiele czynników" - czytamy.

Po raz ostatni Rosja rozegrała mecz na arenie międzynarodowej w listopadzie 2021 roku. Kilka miesięcy później została wykluczona z rywalizacji. Stało się tak m.in. za sprawą sprzeciwu Polski, która odmówiła gry ze "Sborną" w barażach o udział w mistrzostwach świata 2022.