Kosmiczny wyczyn Zielińskiego! Zgłosił się dla zabawy i przeszedł do historii

Jan Zieliński już za sprawą styczniowego triumfu w Australian Open zapisał się w historii polskiego tenisa. Co prawda mikst to najmniej prestiżowa konkurencja w tym sporcie, ale faktem jest, że właśnie w niej nikt przed nim w kraju nie triumfował w Wielkim Szlemie. A podejść było pięć. Gracz z Warszawy razem ze starszą o 10 lat Su-wei Hsieh już przy ich pierwszym wspólnym występie zerwał z tą "klątwą". A podczas Wimbledonu wykorzystał, że na tamtejszej trawie jego partnerka czuje się jak ryba w wodzie.

Znaleźli się na liście poszukujących. Zieliński zachwyca się partnerką z kortu

Mikst to tradycyjny dodatek deblistów do startów w imprezach wielkoszlemowych. Ubiegłoroczne starty w tej konkurencji nie sprawiły, by Zieliński miło ją wspominał. Startował w niej cztery razy z czterema różnymi partnerkami i za każdym razem odpadał w meczu otwarcia. Wszystko zmieniło się w styczniu podczas Australian Open, choć lecąc do Melbourne w ogóle nie planował w niej brać udziału.

- Zgłosiłem się właściwie dla zabawy i by zobaczyć, jak będzie. Szukałem partnerki do ostatniego dnia, dosłownie ostatniej chwili. Trafiliśmy na siebie dzięki liście poszukujących. Kiedy zobaczyłem tam nazwisko Su-wei, to pomyślałem: "To właściwie może być najlepsza partnerka, jaką miałem. Spróbujmy" - wspominał po australijskim sukcesie Polak, gdy w finale pokonał razem z 38-letnią Tajwanką Amerykankę Desirae Krawczyk i Brytyjczyka Neala Skupskiego 6:7 (5), 6:4, 11-9.

W niedzielę na londyńskiej trawie zwycięstwo odnieśli znacznie szybciej - w decydującym meczu wygrali z meksykańskim duetem Giulianą Olmos i Santiago Gonzalezem 6:4, 6:2.

Miłośnikom tenisa Hsieh nie trzeba przedstawiać. To była liderka światowego rankingu deblistek i zdobywczyni siedmiu tytułów wielkoszlemowych w tej konkurencji. Cztery z nich wywalczyła właśnie w Wimbledonie (2013, 2019, 2021 i 2023).

- Ma doświadczenie w grze w tym turnieju, radość z bycia tutaj. Trawa i zieleń ją uspokajają w jakiś dziwny, nienaturalny sposób. Gra na niej jeszcze lepiej. Oby tak dalej. To nie moja najsilniejsza nawierzchnia, ale dokładam swoje trzy grosze serwisem. Staram się jej nie przeszkadzać - opowiadał z uśmiechem Zieliński trójce polskich dziennikarzy po awansie do drugiej rundy londyńskiej imprezy. Mecz otwarcia z powodu deszczu rozegrali dopiero za czwartym podejściem, w poniedziałek.

Jednak nawet na trawie, na której czuje się jak ryba w wodzie, Hsieh przed połączeniem sił z Polakiem nie była w stanie wygrać rywalizacji mikstów w Wielkim Szlemie. Dzieli ich pokolenie, mają też różne charaktery. Ona jest spokojna i nieustannie się uśmiecha. On na korcie nieraz potrafi dać upust emocjom - w złości zdarza mu się zniszczyć rakietę.

- Bardzo dobrze dogadujemy się z Su-Wei na korcie i poza nim. Jest bardzo sympatyczna, wszyscy ją uwielbiają. Nikt nie powie na nią złego słowa. Bardzo spokojna, skromna, zawsze uśmiechnięta, pogodna, wesoła. Mamy super fun na korcie i myślę, że dlatego mamy tyle sukcesów. Bo nie ma takiego nacisku na wynik, presji. Po prostu wychodzimy na kort, by cieszyć się grą - opisuje Polak, który dopiero w ubiegłym roku zaczął odnosić większe sukcesy na arenie międzynarodowej.

Kłopoty zdrowotne partnerki Zielińskiego. On poszedł w ślady deblowego idola

W Roland Garros również wystąpili ze Hsieh wspólnie. Dotarli aż do półfinału. Aż, bo właściwie ten start stał pod znakiem zapytania.

- Su-Wei miała trochę problemów zdrowotnych. To doświadczona zawodniczka, ma już swoje lata, a ziemia swoje wymagania. Na szczęście była w stanie zagrać w Paryżu mimo kontuzji ramienia. Pod koniec turnieju mocno jej się ona dawała już we znaki - wspominał Polak. I zapewnił, że jeśli na przeszkodzie nie staną kłopoty zdrowotne, to podczas US Open znów zagrają razem.

Zieliński występy w wielkoszlemowych finałach zaczął gorzką pigułką - rok temu w Australian Open przegrał w parze z Hugo Nysem w deblu. W mikście ma bilans 2-0. Przed nim w tej konkurencji w meczu o tytuł z Polaków walczyli, ale bez powodzenia: Jadwiga Jędrzejowska (French Open 1947), Klaudia Jans-Ignacik (French Open 2012), Marcin Matkowski (US Open 2012 i French Open 2015) oraz Alicja Rosolska (US Open 2018).

W Wimbledonie przed nim triumf święcił z rodaków jedynie Łukasz Kubot, który wygrał w 2017 roku razem z Marcelo Melo w deblu.

- Oglądałem ten cały pięciosetowy mecz. Był długi, zacięty. Łukasz jest moim idolem deblowym. Wzorowałem się na nim całe życie i mam nadzieję dołożyć swoją cegiełkę do tej historii Wimbledonu, zdobywając tytuł w mikście - zapowiedział przed finałem Zieliński na antenie Polsat Sport. I jak powiedział, tak zrobił. A jego grę podczas tegorocznej edycji jako ekspert wspomnianej stacji omawiał m.in. właśnie Kubot.

Być może w tym roku odniesie jeszcze inny sukces w mikście, ale droga do niego jest na razie mocno niepewna. Pierwotnie w tej konkurencji do igrzysk zgłoszeni mieli zostać Iga Świątek i Hubert Hurkacz, ale wobec kontuzji odniesionej przez wrocławianina podczas Wimbledonu jego występ w turnieju olimpijskim stoi pod znakiem zapytania. Bez niego jednak Zieliński w ogóle nie będzie miał prawa gry w Paryżu. Musi bowiem zagrać w deblu, a jedyną opcją partnera jest dla niego Hurkacz. Jeśli ten ostatni na tyle dojdzie do zdrowia, by wystąpić w grze podwójnej mężczyzn, to wtedy w mikście Zieliński mógłby go zastąpić u boku Świątek. A wówczas z pewnością byliby w gronie kandydatów do medalu.