Świątek reaguje na triumf Zielińskiego w Wimbledonie. Króciutko

"Jana Zielińskiego i Su-wei Hsieh dzieli wiele, ale razem tworzą mieszankę idealną. Bo jak inaczej nazwać duet tenisowy, który po trzech wspólnych startach ma na koncie już dwa tytuły wielkoszlemowe? I pomyśleć, że Polak po raz pierwszy połączył siły ze znalezioną na liście poszukujących słynną weteranką na ostatnią chwilę. A sam zgłosił się wtedy do rywalizacji mikstów dla zabawy" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl po finale Wimbledonu w mikście, w którym para Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh wygrała 6:4, 6:2 z meksykańskim duetem Santiago Gonzalez/Giuliana Olmos.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

Iga Świątek pogratulowała triumfu w mikście Zielińskiemu i Hsieh

Po tym meczu nie trzeba było długo czekać na reakcję Igi Świątek na triumf Jana Zielińskiego i Su-Wei Hsieh. Liderka światowego rankingu przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale znalazła chwilę na krótki wpis na portalu X.

"Brawo Jan Zieliński. Gratulacje dla Su-Wei i Jana. Co za jazda!" - napisała Świątek.

- To niesamowite uczucie. Finał i zwycięstwo w Wimbledonie w dopiero trzecim podejściu. Aż nie wiem jakimi słowami to opisać. Pamiętam jak dziś mecz Rafaela Nadala z Nickiem Kyrgiosem sprzed dziesięciu lat. Marzyłem wówczas, by choćby postawić stopę na tym korcie. A dzisiaj jesteśmy mistrzami Wimbledonu. Wspaniały moment - mówił Zieliński po wygraniu Wimbledonu.

Wcześniej Iga Świątek pogratulowała Carlosowi Alcarazowi i Barborze Krejcikovej, którzy wygrali zmagania singlowe. Hiszpan w niedzielnym finale pokonał 6:2, 6:2, 7:6(7-4) Novaka Djokovicia, a Czeszka w sobotnim Jasmine Paolini 6:2, 2:6, 6:4.