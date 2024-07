Poznaliśmy pierwszą parę półfinałową Wimbledonu. Wielki rewanż!

Rozstawiony w tegorocznym Wimbledonu z trójką Carlos Alcaraz nie miał łatwej drogi do tego ćwierćfinałowego pojedynku. Już w trzeciej rundzie musiał wracać ze stanu 1:2 w setach przeciwko Francesowi Tiafoe (29. ATP). We wtorek zmierzył się z wyżej notowanym reprezentantem Stanów Zjednoczonych - Tommym Paulem (13. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Anglia marnuje swój potencjał! Latające kufle, awantury

Poznaliśmy pierwszą parę półfinałową Wimbledonu. Rewanż sprzed roku

Amerykanin to mistrz niedawnego turnieju ATP 500 w Londynie na kortach Queens Clubu. W dodatku w czterech poprzednich spotkaniach przeciwko Alcarazowi zawsze stawiał trudne warunki i tak samo było we wtorek. Jako pierwszy przegrał swoje podanie, ale błyskawicznie odłamał. Kluczowy dla niego okazał się dziewiąty gem. Paul musiał bronić dwa break pointy, ale zrobił to skutecznie. To go podbudowało. Rządził na korcie w ostatnim fragmencie pierwszego seta. Efektownym passing-shotem po linii zamknął tę część meczu 7:5.

Utrzymywał wysoki poziom gry także na początku drugiej partii. Wygrał czwarty gem z rzędu na 2:0 z przełamaniem, ale wtedy Carlos Alcaraz zaczął wrzucać wyższy bieg. Zmusił go do tego rywal, który prezentował się kapitalnie. 21-letni Hiszpan udowodnił jednak, dlaczego jest obrońcą tytułu. Wyczekał rywala, gdy ten wpadnie w delikatny dołek i przełamał go na 4:3. To dało mu zwycięstwo 6:4 w drugiej partii.

Set trzeci i czwarty nie miały większej historii. Różnica poziomu gry między Alcarazem a Paulem była coraz większa, dzięki czemu Hiszpan triumfował 6:2, 6:2. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła Amerykanina, który zaprezentował się bardzo dobrze, tworząc ciekawe widowisko. Zmusił obrońcę tytułu do zagrania najlepszego meczu w tym turnieju.

- Było ciężko. On grał wspaniale w pierwszym secie i na początku drugiego. Musiałem biegać i ślizgać się jak na mączce. Miałem kryzys, musiałem z tego wyjść, ale na szczęście się udało - powiedział po meczu Carlos Alcaraz, który spieszył się, aby zdążyć na półfinał Euro 2024: Hiszpania - Anglia.

Natomiast w półfinale Wimbledonu zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem, który niespodziewanie ograł w pięciu setach Jannika Sinnera. Rok temu w Londynie na tym etapie turnieju doszło do takiego samego pojedynku. Wówczas Alcaraz wygrał w trzech setach.