Jest nadzieja dla Hurkacza. Wystarczy spojrzeć na Djokovicia

Hubert Hurkacz w drugiej rundzie Wimbledonu skreczował z powodu kontuzji kolana. Na razie nie wiadomo, jak duży jest to problem i czy wykluczy go z udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Gdyby uraz nie okazał się bardzo poważny, być może Polakowi udałoby się powtórzyć to, co niedawno zrobił Novak Djoković. Ten doznał kontuzji na Roland Garros, ale niecały miesiąc później przystąpił do Wimbledonu, gdzie dobrze sobie radzi.

3 screen z https://x.com/polsatsport/status/1808872408633188408 / REUTERS/Hannah Mckay Otwórz galerię Na Gazeta.pl