Rywalka Świątek to miliarderka. Żaden sekret, kim jest jej ojciec

Iga Świątek nie mogła wyobrazić sobie lepszego startu Wimbledonu. Już w pierwszym meczu zmierzyła się z byłą mistrzynią Australian Open - Sofią Kenin. Amerykanka nie sprawiła jednak naszej zawodniczce zbyt wielu problemów. Polka dosyć pewnie wygrała 6:3, 6:4. - Nigdy nie jest łatwo grać przeciwko zwyciężczyni Wielkiego Szlema w I rundzie. Mimo wszystko jestem zadowolona z tego, co pokazałam - mówiła Świątek tuż po zakończeniu meczu.

Rywalka Świątek posiada wielki majątek. Co za sumy!

Na trawiastych kortach w Londynie rywalizuje również Emma Navarro. To 23-letnia Amerykanka, która obecnie plasuje się na 17. miejscu w rankingu WTA. Do tej pory na Wimbledonie radzi sobie kapitalnie! W pierwszym meczu w zaledwie 50 minut ograła Chinkę Qiang Wang (479. WTA) 6:0, 6:2. W drugiej rundzie czekała na nią Naomi Osaka 113. WTA, czyli była liderka rankingu. W starciu z Japonką Navarro znów pokazała, na co ją stać. Wygrała 6:4, 6:1, dzięki czemu zameldowała się na kolejnym etapie turnieju.

Okazuje się, że teoretycznie 23-latka nie musiałaby starać się osiągać jak najlepszych wyników na światowych kortach. Przynajmniej z finansowego punktu widzenia. A to dlatego, że może pochwalić się niebotycznym dorobkiem. Tenisistka jest córką biznesmena Bena Navarro, którego majątek amerykański Forbes wycenia na aż 1,5 mld dolarów! Co ciekawe, to większa suma niż cały łączny dorobek pieniężny Rogera Federera (550 mln dolarów), Novaka Djokovica (240 mln dolarów) i Rafaela Nadala (220 mln dolarów).

Ojciec 17. rakiety świata w 1998 roku założył Sherman Group - firmę specjalizującą się w produkcji kart kredytowych oraz windykacji należności. To również właściciel przedsiębiorstwa Credit One, które wydało ponad 18 milionów kart kredytowych. Mimo ogromnego majątku, jaki posiada rodzina Navarro, Emma zdecydowała, że podąży własną, sportową ścieżką. I jak na razie idzie jej znakomicie.

W zeszłym roku na kortach tenisowych sama zainkasowała prawie 1,1 miliona dolarów. Za to podczas trwającego Wimbledonu po dwóch rundach na jej konto wpłynie już minimum 143 tys. funtów, czyli ponad 723 tys. złotych. Na trzecim etapie Wielkiego Szlema w tym roku Emma Navarro zmierzy się z Dianą Shnaider (30. WTA).