Co za ogłoszenie ws. Agnieszki Radwańskiej tuż przed igrzyskami!

Iga Świątek znajduje się w wyśmienitej formie. Niedawno po raz czwarty triumfowała w Roland Garros, a wcześniej wygrywała również zawody w Madrycie oraz w Rzymie. Przed nią teraz jednak najważniejszy czas. Najpierw czeka ją rywalizacja w Wimbledonie, a pod koniec miesiąca rozpoczyna udział w igrzyskach opimpijskich w Paryżu. Na pewno jej celem jest zwycięstwo, a przynajmniej poprawienie wyniku z turnieju w Tokio, kiedy sensacyjnie poległa w II rundzie z Paulą Badosą 3:6 i 6:7 (4).

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

Agnieszka Radwańska jedzie na IO do Paryża. Znalazła się w wyjątkowym gronie

Czynnikiem, który zdecydowanie może zwiększyć szanse Świątek, jest oczywiście to, że rywalizacja odbędzie się na kortach Roland Garros. - Dziękuję wszystkim, którzy organizują ten turniej. Kocham tutaj być - przekazała tuż po wygranym na początku czerwca finale z Jasmine Paolini. Nieco wcześniej wypowiedziała się za to na temat samych IO. - Postaram się robić wszystko krok po kroku, traktować te zawody jak każde inne, by nie dodawać sobie więcej ciężaru. Wygranie jakiegokolwiek medalu byłoby spełnieniem marzeń, więc... zobaczymy jak będzie - stwierdziła.

Do rozpoczęcia igrzysk pozostało nieco ponad trzy tygodnie. Tym samym coraz więcej informacji pojawia się w przestrzeni medialnej. Główni nadawcy tego wydarzenia, czyli Warner Bros. Discovery (platforma Max) oraz Eurosport ogłosili właśnie nazwiska ekspertów, którzy będą gościli w studiu telewizyjnym. Za zmagania tenisowe będą odpowiadali m.in. Agnieszka Radwańska oraz Dawid Olejniczak, a dodatkowo na dachu hotelu Raphael w Paryżu, gdzie znajdzie się studiu Eurosportu, wystąpią również: Katarzyna Skowrońska, Robert Korzeniowski czy Andrzej Wrona.

Ujawniono też, kto będzie komentował poszczególne dyscypliny. Poza znanymi ze stacji Markiem Rudzińskim, Januszem Rozumem, Lechem Sidorem, Karolem Stopą, Tomaszem Jarońskim, Dariuszem Baranowskim, Igorem Błachutem oraz Adamem Proboszem, "wypożyczeni" zostaną dziennikarze Polsatu m.in. Wojciech Drzyzga i Tomasz Swędrowski, a ponadto Przemysław Pełka i Michał Zachodny z Viaplay.

- Igrzyska olimpijskie to niesamowite wydarzenie, które zasługuje na wspaniałą oprawę. Zgromadziliśmy znakomity zespół, który sprawi, że to będzie niezapomniane przeżycie dla widzów. Przez 16 dni pokażemy ponad 3500 godzin transmisji, większość z polskim komentarzem. Mamy świetnych prowadzących, reporterów i komentatorów - przekazał dyrektor produkcji Eurosportu Maciej Słomczyński.

Podobnie wypowiedział się też szef streamingu Warner Bros. Discovery w Polsce Maciej Gozdowski. - Te igrzyska połączą miliony kibiców z całego świata. Wszystkie transmisje na żywo z udziałem reprezentantów Polski będą bardzo łatwo dostępne w jednym miejscu w serwisie. (...) Przygotowaliśmy także specjalne alerty medalowe, które umożliwią użytkownikom natychmiastowe przełączenie się na relację z walki o medal - stwierdził.

- Dla wybranych dyscyplin wprowadzimy także oznaczenia kluczowych momentów transmisji, takich jak końcówka seta, start konkretnej konkurencji lekkoatletycznej czy pobicie rekordu świata, co ułatwi użytkownikom szybki powrót do najbardziej pasjonujących fragmentów relacji sportowych - dodał.