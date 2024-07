Niewiarygodna burza wokół stroju Świątek na Wimbledonie. "Co z wami nie tak?"

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła Wimbledon od wygranej 6:3, 6:4 z Sofią Kenin (49. WTA). "Polska tenisistka nie pękła i wyraźnie pokazała rywalce, że tego dnia jest dla niej nie do ruszenia" - pisała Agnieszka Niedziałek, korespondentka Sport.pl z Londynu. - To był solidny start - komentowała Świątek.

Lawina komentarzy po pierwszym meczu Igi Świątek na Wimbledonie. "Co z wami nie tak?"

W grze polskiej tenisistki trudno było dostrzec coś niepokojącego, co nie znaczy, że po meczu z Kenin było zupełnie spokojnie. Pretensje pojawiły się do firmy On, której ambasadorem i udziałowcem jest legendarny Roger Federer. Kibicom nie spodobał się strój przygotowany dla Świątek, co głośno wyrazili w mediach społecznościowych.

"Iga naprawdę będzie co roku nosić dokładnie ten sam strój na Wimbledonie, jeśli pozostanie z On… mogli dodać mały pasek lub coś, co doda elegancji", "Pięć szlemów, a wygląda jak zawodniczka ITF. To zawstydzające", "Czy Iga nosi to samo g***o, co w zeszłym roku? On, co z wami nie tak?", "Nosi jakieś trzy komplety rocznie, wszystkie mają ten sam kształt i nawet ponownie wykorzystują zestawy z poprzedniego sezonu? Co oni w ogóle robią w siedzibie On?", "Jest numerem 1. Powinni lepiej poradzić sobie ze strojem" - czytamy.

Iga Świątek niedługo wystąpi w nowym stroju. "Wypuszczane okresowo"

Jak widać, strój przygotowany dla Świątek na Wimbledon wielu fanom nie przypadł go gustu. Ale sponsor techniczny Polki będzie mógł szybko się zrehabilitować. - Nowe stroje dla Igi będą wypuszczane okresowo przez cały sezon: w jego kluczowych momentach - zapowiadał Silke Tegethof z On Running w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl. Firma zapowiedziała, że przygotuje dla 23-latki nowy komplet na turniej olimpijski w Paryżu, który rozpocznie się kilkanaście dni po zakończeniu rywalizacji w Londynie.

W drugiej rundzie Wimbledonu Iga Świątek zagra z Petrą Martić (85. WTA), z którą wygrała trzy dotychczasowe mecze (w tym zeszłoroczny na kortach All England Club).