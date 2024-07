Roddick odarł Świątek ze złudzeń. Sam nie wierzył, że to zrobił!

- Nienawidzę tego losowania dla Igi! - wypalił w pewnym momencie Andy Roddick, analizując drogę, jaką musi pokonać w kolejnych rundach Wimbledonu Iga Świątek (1. WTA). W swoim podkaście "Served" Amerykanin przeanalizował i wskazał zwyciężczynię każdego meczu turnieju i tak aż do samego finału.

Andy Roddick przeanalizował drogę Igi Świątek w Wimbledonie. "Kieruję się sercem"

W pierwszych trzech rundach zdaniem Roddicka Świątek powinna się uporać z Sofią Kenin (49. WTA), Petrą Martić (85. WTA) i Kateriną Siniakovą (36. WTA). Według predykcji Roddicka w czwartej rundzie Iga Świątek zmierzy się ze swoim koszmarem - Jeleną Ostapenko (14. WTA), z którą dotychczas przegrała wszystkie cztery mecze. Zdaniem byłego tenisisty tym razem górą byłaby Świątek!

- Zdałem sobie sprawę, że nawet jeśli wiem, czemu nie lubię Igi na trawie tak, jak na innych nawierzchniach, to trudno jest obstawiać przeciwko niej - powiedział Roddick, umieszczając Polkę w ćwierćfinale.

Z kim w 1/4 zmierzy się Świątek? Roddickowi wyszło, że rywalką będzie Marketa Vondrouosva (6. WTA), która broni tytułu sprzed roku. W tym momencie znowu podkreślił, że Świątek ma diabelnie trudne losowanie, ale powinna znaleźć się w półfinale.

Wtedy Roddick postanowił zaszaleć i ocenił, że Jessica Pegula (5. WTA) wygra z Jeleną Rybakiną (4. WTA) i awansuje do pierwszego półfinału turnieju wielkoszlemowego w karierze. I to właśnie na swoją rodaczkę postawił w półfinałowy meczu ze Świątek! - Nie lubię tego, co zaraz zrobię. Myślę, że kieruję się tutaj sercem. To jest takie głupie - mówił ze śmiechem Roddick, a współprowadzący z nim podkast Jon Wertheim nie dowierzał. - Pegula pokona Igę? - pytał. Obaj panowie zapowiedzieli, że w razie niepowodzeń to przedstawią za tydzień kolejne przewidywania od czwartej rundy turnieju.

W dolnej części drabinki w półfinale wg Roddicka zmierzą się Aryna Sabalenka (3. WTA) i Coco Gauff (2. WTA). To właśnie Białorusinka została wytypowana na zwyciężczynię całego turnieju. Oczywiście pod warunkiem, że będzie zdrowa.

Wyniki Wimbledonu wg Andy'ego Roddicka:

ćwierćfinały:

Iga Świątek - Marketa Vondrouosva

- Marketa Vondrouosva Jessica Pegula - Jelena Rybakina

- Jelena Rybakina Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng

- Qinwen Zheng Coco Gauff - Bianca Andreescu

półfinały:

Jessica Pegula - Iga Świątek

- Iga Świątek Aryna Sabalenka - Coco Gauff

finał:

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula

Co zdaniem Roddicka Świątek powinna zrobić, żeby wygrać Wimbledon? Ocenił, że styl gry Polki przystosowany jest do kortów ziemnych, a na trawie musi popracować nad forehandem, poruszaniem się i drugim serwisem. - Jest sześć czy siedem zawodniczek w pierwszej piętnastce rankingu, dla których trawa jest najlepszą nawierzchnią - stwierdził.

W meczu pierwszej rundy Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z Sofią Kenin (49. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas trzykrotnie i każdy z tych meczów kończył się wygraną Polki. To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 2 lipca.