Wydali wyrok ws. Świątek. Można się mocno zdziwić. "Nigdy nie byłem fanem"

- Jej marsz do półfinału Rolanda Garrosa był, jeśli nie triumfalny, to przynajmniej w miarę odkupieńczy - tak występ Igi Świątek w Paryżu podsumował portal tennis.com. Chociaż Polce nie udało się zdobyć czwartego z rzędu tytułu, doczekała się całkiem pozytywnej recenzji. Zastrzeżenia budzi jednak jeden element w jej grze. - Świątek powinna go dopracować - czytamy.