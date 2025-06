Kibice odpalili race, gdy zobaczyli, kto jedzie. Transferowy hit

Kariera Leroya Sane nie potoczyła się tak, jak się można było spodziewać. Niemiecki skrzydłowy trafił w 2016 roku do Manchesteru City z Schalke, ale po czterech latach zdecydował się na transfer do Bayernu. W minionym sezonie 29-latek wystąpił w 45 meczach i strzelił 13 goli i dołożył do tego sześć asyst. Jednak wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z Bawarczykami dobiegnie końca.

Huczne powitanie Leroya Sane w Turcji

Od jakiegoś czasu w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się informacje, że zawodnik nie może dojść do porozumienia z władzami Bayernu i zmieni otoczenie. Zaczęto mówić o tureckim kierunku - Fenerbahce albo Galatasaray. Dziennikarze Sky Sport donoszą, że Sane miał odrzucić "lepszą ofertę" z klubu i opuścić drużynę po sezonie. Tureckie media informują, że Niemiec jest w trakcie "ostatecznych rozmów" z Galatasaray i ma niedługo trafić do Super League. Według doniesień serwisu Foot Mercato; piłkarz podpisał 3-letni kontrakt na kwotę 11 milionów euro rocznie.

W social mediach pojawiły się nagrania z przylotu Leroya Sane do Stambułu. Tureccy kibice są znani ze swojego podejścia do piłki nożnej bardzo licznie zebrali się na lotnisku, gdzie oklaskiwali go i skandowali jego nazwisko. W ruch poszły nawet race. Jakby tego było mało fani towarzyszyli mu nawet w trakcie jazy samochodem.

Leroy Sane odchodzi z Bayernu Monachium

Według doniesień Niemiec ma przejść testy medyczne w czwartek i jeśli wszystko zakończy się po myśli, wtedy podpisze 3-letni kontrakt z klubem. "Entuzjastyczne powitanie Leroya Sane w Stambule. Oto on w drodze do hotelu. Jego badania lekarskie zaplanowano na czwartek rano. Umowa z Galatasaray do 2028 r." - poinformował Florian Plettenberg ze SkySports.

W czasie trwania kariery Leroy Sane zdobył łącznie 15 trofeów, w tym dwa mistrzostwa Premier League i cztery triumfy w Bundeslidze. Jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, skrzydłowy wystąpił w jej barwach 70-krotnie i strzelił piętnaście goli. Serwis Transfermarkt wycenia go na 32 mln euro.