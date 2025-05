Coco Gauff jak dotąd w Paryżu nie napotkała żadnego większego wyzwania. Olivia Gadecki w I rundzie urwała jej tylko cztery gemy, a Tereza Valentova w II rundzie sześć. Dwa łatwe zwycięstwa i potwierdzenie wysokiej formy, dzięki której w Madrycie oraz Rzymie dochodziła do finałów (przegrane z Aryną Sabalenką i Jasmine Paolini). Czy jej trzeci mecz w stolicy Francji mógł nieco bardziej przetestować Amerykankę?

Bouzkova kiedyś potrafiła ograć Gauff. Amerykanka chciała szybko udowodnić, że to już przeszłość

Nie było to do końca wykluczone. Marie Bouzkova to solidna tenisistka. Ona także w drodze do III rundy nie straciła seta, eliminując choćby rozstawioną z nr 30 Annę Kalinską. Rok temu też dotarła do tego etapu, a potem pokonała ją Iga Świątek. Teraz też zanosiło się na gigantyczne wyzwanie, ale Gauff ma bardzo zaskakujący bilans meczów bezpośrednich z Czeską, a mianowicie 0-2. Przegrała oba dotychczasowe starcia z nią, choć trzeba tu zauważyć, że ostatnie odbyło się w Rzymie w 2023 roku.

Dwa lata w tenisie potrafią być ekwiwalentem wieczności, a Gauff od początku meczu bardzo chciała pokazać, że sposób, który Bouzkova na nią miała, już się przeterminował. Amerykanka od początku była wręcz nietykalna przy własnym serwisie, a Czeszka nawet gdy sama podawała, niewiele była w stanie zrobić. Z wielkim trudem urwała Gauff jednego gema, w którym wygrała więcej wymian (5) niż w sześciu pozostałych (4). Dominacja totalna ze strony Coco. Wygranie tego seta zajęło jej tylko 28 minut.

Dziwactwa w drugim secie. Co tam się wyprawiało z tym serwisem?

Wydawało się, że w tym meczu Bouzkova powalczy głównie o to, żeby go nie przegrać w mniej niż godzinę. A tu niespodzianka! Czeszka zaczęła grać bardzo solidnie, a Gauff robić błąd za błędem. Był piąty gem, a niewymuszonych miała już 12 tylko w drugim secie. Amerykanka nie tylko straciła szybko podanie, ale gdy odrobiła stratę (wychodząc z 0:40), po chwili dała się przełamać ponownie. Na jej szczęście serwis dla Czeszki był dziś bardziej karą niż przywilejem.

Przedziwne rzeczy obserwowaliśmy na korcie Philippe'a-Chatrier. Obie tenisistki grały, jakby ich własny serwis totalnie je paraliżował. Zobaczyliśmy aż osiem przełamań z rzędu! Bouzkova wygrała jednego gema przy swoim podaniu. Gauff wszystkie przy serwisie rywalki. Tę karuzelę tracenia własnego podania przerwała dopiero Amerykanka, wyrównując na 5:5. Przy czym gdy Gauff uznała, że koniec z przełamaniami, to Bouzkova też. Czeszka obroniła dwa breakpointy na 5:6 i wyratowała gema.

Bouzkova ma czego żałować. Gauff w porę się obudziła

Przyczyniło się to do doprowadzenia do tiebreaka przez Amerykankę chwilę później. W nim mini-przełamań nie brakowało, ale więcej błędów popełniła Bouzkova. Czeszka nie wykorzystała licznych szans, które dziś miała. A z wiceliderką światowego rankingu tak nie wolno. Gauff wygrała tiebreaka 7:3, a cały mecz 6:1, 7:6(2).

Gauff przetrwała potężny serwisowy kryzys, ale musi mieć po tym meczu świadomość, że mocniejsza w tym elemencie rywalka, by czegoś takiego nie wybaczyła. W IV rundzie poprzeczka idzie wyżej, bo już czeka w niej rozstawiona z nr 20 Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa.