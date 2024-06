Iga Świątek już trenuje przed Wimbledonem. I to z kim! Mistrzowski duet

Wygrana w Rzymie, zwycięstwo w Madrycie i czwarty tytuł mistrzyni Roland Garros. Iga Świątek absolutnie zmiotła konkurencję w tegorocznym sezonie na jej ulubionej mączce. Niewiele zabrakło, a Naomi Osaka obaliłaby polską "monarchię" w Paryżu, ale naszej reprezentantki nie złamało nawet bronienie piłki meczowej, dzięki czemu jej władza na kortach Roland Garros trwa nieprzerwanie od trzech lat.

Świątek jedzie na Wimbledon bez przetarcia

Taka liczba wygranych turniejów oznacza też oczywiście mnóstwo rozegranych spotkań. Nie ma się więc co dziwić, że Polka zrobiła sobie nieco dłuższą przerwę, niż pierwotnie planowała. Wycofała się z turnieju WTA 500 w Berlinie, który ostatecznie wygrała Jessica Pegula. Tym samym na wciąż najmniej lubianej przez siebie trawiastej nawierzchni rozegra tylko jeden turniej, czyli rzecz jasna Wimbledon. To jedyne wielkoszlemowe zawody, w których liderka światowego rankingu nie doszła dalej niż do ćwierćfinału. Niemniej w zeszłym roku widać było progres w "zaprzyjaźnianiu" się z trawą, Polkę zatrzymała dopiero w 1/4 finału Elina Switolina. Dlatego możliwe, iż ten brak przetarcia nie będzie aż tak widoczny.

Świątek i Alcaraz. Stężenie ośmiu tytułów wielkoszlemowych na jeden kort

Świątek skończyła już odpoczywać i udała się do Wielkiej Brytanii, by trenować na kortach Wimbledonu. Wiemy to dzięki nagraniu opublikowanemu na oficjalnym koncie słynnego turnieju na portalu X. Widać na nim także, że Polka ćwiczyła "po sąsiedzku" z Carlosem Alcarazem, czyli zwycięzcą męskiego Roland Garros 2024. Hiszpan w przeciwieństwie do Polki postanowił przetestować się na trawie w warunkach bojowych i grał w turnieju ATP 500 w Queens, gdzie przegrał w 1/8 finału z Brytyjczykiem Jackiem Draperem (6:7(3), 3:6).

Teraz para paryskich zwycięzców wspólnie przygotowuje się do rywalizacji w Wimbledonie, a wielkie wyzwanie czeka przede wszystkim Alcaraza, który jest obrońcą tytułu. Świątek z kolei postara się co najmniej o wyrównanie rekordu życiowego (ubiegłoroczny ćwierćfinał), ale kto wie, może uda się nawet pobić "życiówkę". Wimbledon startuje już w poniedziałek 1 lipca i potrwa do 14 lipca. Drabinki poznamy natomiast 28 czerwca.