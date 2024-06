Gorąco w Śląsku Wrocław! Gwiazdor skreślony. Magiera nie miał litości

Śląsk będzie musiał radzić sobie w nadchodzących zmaganiach bez Erika Exposito, czyli piłkarza, który w ostatnich latach dosłownie ciągnął zespół. Ten zdecydował się nie przedłużać wygasającego kontraktu i niebawem ogłosi pewnie nowego pracodawcę. 28-latek zapowiedział, że nie trafi do żadnego polskiego klubu, a plotki o dołączeniu do katarskiego Umm Salal SC okazały się fałszywe. Najbardziej prawdopodobne jest, że wróci do Hiszpanii.

- Uważam, że Patryk Klimala będzie dobrym zastępstwem Exposito. Już teraz jesteśmy przygotowani na odejście Erika, ale na razie o tym nie myślę. Wszyscy skupiamy się na tym samym celu - stwierdził jakiś czas temu dyrektor sportowy klubu David Balda. Władze klubu podpisały z Polakiem czteroletnią umowę, ale wszystko wskazuje na to, że się po prostu pośpieszyli.

Piłkarz rozegrał w zakończonym sezonie 11 meczów, w których nie trafił do siatki nawet raz! Po raz ostatni pojawił się na murawie 27 kwietnia, kiedy zmarnował kapitalną okazję na remis w meczu z Ruchem Chorzów (2:3). - Jako piłkarz wygląda mocno niepoważnie - przekazał wówczas Wojciech Jagoda z Canal+ Sport. Od tamtej pory wydaje się, że jego sytuacja nie uległa poprawie, a Śląsk poinformował właśnie, że Klimali zabraknie na przedsezonowym obozie w Austrii. "Aż się boję myśleć, dlaczego go nie zabrali" - napisał jeden z użytkowników portalu X.

"Decyzja trenera" - brzmi oficjalny powód jego absencji. Poza Klimalą trener Magiera nie zabrał na obóz: Mikołaja Turduja, Mateusza Cyrka i Oskara Gerstensteina. Dodatkowo ze względu na rehabilitację na miejscu zostali: Bartosz Głogowski, Yehor Matsenko, Ołeksandr Gawrylenko i Łukasz Bejger, którego czeka zabieg ortopedyczny. Dzień po rozpoczęciu zgrupowania do drużyny dołączy natomiast Tommaso Guercio.

Obóz będzie trwał od 24 czerwca do 3 lipca. W tym czasie Śląsk rozegra trzy sparingi - z CFR Cluj, FC Noah oraz Slavią Praga. Piłkarze Jacka Magiery rozpoczną rozgrywki ekstraklasy już 19 lipca, kiedy zmierzą się u siebie z Lechią Gdańsk. Sześć dni później czeka ich za to spotkanie z Riga FC w II rundzie el. LKE.