Alarm przed meczem Polska - Francja! Nie dokończył treningu, kolejna kontuzja

Zanim Taras Romanczuk w poniedziałek zszedł z boiska, selekcjoner zebrał drużynę w kółeczku i od razu oddał głos Kamilowi Grosickiemu. Jego przemowę zakończyły brawa i uściski z każdym z kolegów z drużyny. Wyglądało to jak pożegnanie i szybko okazało się, że właśnie pożegnaniem jest. Dla Grosickiego, który na początku czerwca skończył 36 lat, mecz z Francją nie musi być jednak ostatnim w karierze reprezentacyjnej, bo słyszymy, że PZPN chce jeszcze go pożegnać na Stadionie Narodowym - w październiku, kiedy Polska zagra dwa mecze w Lidze Narodów z Chorwacją i Portugalią.

Po przemowie Grosickiego piłkarze zaczęli rozgrzewkę. Na boisku pojawili się w komplecie, selekcjoner nawet zdążył rozdać zawodnikom znaczniki i rozpocząć grę na skróconym polu. No i tu niestety pojawiły się problemy, bo po chwili do selekcjonera podszedł Romanczuk i pokazał na swoją prawą nogę. Probierz tylko poklepał go po plecach, a następnie pomocnik Jagiellonii w towarzystwie lekarza i fizjoterapeuty poszedł do szatni. Wątpliwe jest, by Romanczuk, który w pierwszym meczu na Euro z Holandią (1:2) zagrał od pierwszej minuty, we wtorek był gotowy na spotkanie z Francją.

Dla kadry Probierza to są ostanie zajęcia w Hanowerze i w ogóle - na Euro. Po treningu i obiedzie zespół wyjedzie do Dortmundu, gdzie we wtorek pożegna się z turniejem meczem z Francją. - Chcemy zagrać tak samo, jak w poprzednich meczach. Na pewno nie postawimy tylko na defensywę, powalczymy o wygraną. Zrobimy wszystko, żeby się dobrze zaprezentować. Żeby nie wyglądało to jak pierwszy kwadrans meczu z Austrią - powiedział Probierz. Mecz Polska - Francja we wtorek o 18.