16-latek trafił na Nadala w turnieju. Jego reakcja to hit

Przed nami kolejny turniej rangi ATP Masters 1000 na mączce. Tym razem najlepsi tenisiści świata od środy rywalizować będą w Madrycie. Wśród nich będzie m.in. Rafael Nadal, który ma za sobą przetarcie w Barcelonie. 37-letni tenisista wrócił po trzy i pół miesięcznej przerwie. W stolicy Katalonii rozegrał dwa mecze - pokonał Flavio Cobolliego i uległ Alexowi De Minaurowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Idze Świątek puściły nerwy. "Jako dziennikarze nie wiedzieliśmy co robić"

Rafael Nadal zagra z rywalem młodszym o dwie dekady. Ta reakcja to hit

Z Australijczykiem Hiszpan ponownie może się spotkań w Madrycie, gdzie od kilku dni jest i przygotowuje się do kolejnego występu. Jednakże, aby doszło do rewanżu, Rafael Nadal musi najpierw uporać się ze swoim rywalem w pierwszej rundzie. Będzie nim Darwin Blanch. To 16-letni gracz notowany na 1028. miejscu w rankingu ATP. W Madrycie zagra dzięki dzikiej karcie.

16-letni Amerykanin był zszokowany, gdy dowiedział się, przeciwko komu zadebiutuje w turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. Umieścił w mediach społecznościowych selfie ze swoją reakcją. "Chłopaki, gram z Nadalem, co jest ku**a".

Różnica wieku między Rafaelem Nadalem i Darwinem Blanchem wynosi 21 lat, 3 miesiące i 25 dni. To piąta największa różnica wieku między zawodnikami w historii ery open w ATP Tour. Na pierwszym miejscu tej listy są Austriacy: Thomas Muster kontra Dominic Thiem, którzy spotkali się w 2011 roku. Muster miał wówczas 44 lata, a różnica wieku wynosi 25 lat, 11 miesięcy, 1 dzień.

Darwin Blanch to jeden z najzdolniejszych tenisistów młodego pokolenia. W ubiegłym roku docierał do półfinałów juniorskiego Roland Garros oraz Wimbledonu. 16-latek zadebiutował na poziomie ATP zaledwie kilka tygodni temu podczas turnieju w Miami. Przegrał wówczas 4:6, 2:6 z Tomasem Machacem. Blanch na co dzień trenuje w akademii Juana Carlosa Ferrero w Alicante. W dużej mierze dzięki temu otrzymał dziką kartę do Madrytu.