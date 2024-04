Rywalka Świątek ogłosiła decyzję, której nikt się nie spodziewał. To koniec

Marketa Vondrousova to obecnie jedna z najlepszych tenisistek świata. Na koncie ma dwa tytuły rangi WTA, w tym ten najważniejszy, bo wielkoszlemowy. Mowa o Wimbledonie 2023. Wówczas w finale rozprawiła się z Ons Jabeur (6:4, 6:4). Od tego czasu zdecydowanie obniżyła loty. Jak się okazuje, zmagała się nie tylko z problemami na korcie, ale i w życiu prywatnym, o czym opowiedziała w rozmowie z blesk.cz.

Dramat Markety Vondrousovej. Najpierw rozstała się z mężem. Później straciła dziadka

Vondrousova zaskoczyła wyznaniem. Ujawniła, że przed kilkoma tygodniami rozstała się z mężem Stepanem Simkiem. To o tyle niespodziewane, że dopiero co przed dwoma laty para stanęła na ślubnym kobiercu.

- Nasze małżeństwo się zakończyło. Zerwaliśmy. Mój mąż wyprowadził się ze wspólnego mieszkania. Zabrał nawet kota. Teraz jesteśmy singlami i nie mamy nikogo - wyjawiła Czeszka. Dodała jednak, że rozstanie przebiegło w pokojowej atmosferze.

- Po prostu nie wyszedł nam ten związek. Nie tego oczekiwaliśmy, więc podjęliśmy decyzję, że nie będziemy dłużej razem. Teraz czekamy na rozwód, ale zgodziliśmy się we wszystkim - podkreśliła. Para poznała się już wiele lat temu, kiedy to połączyła ich wspólna pasja do kortów.

Okazuje się, że rozstanie z mężem to nie jedyny cios, jaki Vondrousova otrzymała od życia w ostatnich miesiącach. Straciła też inną bliską jej osobę. Mowa o dziadku. O jego poważnej chorobie dowiedziała się w Ameryce, kiedy rozgrywała Indian Wells. Z tego też powodu oddała walkowerem mecz z Martą Kostjuk i pojechała do krewnego, by towarzyszyć mu w ostatnich dniach życia. Zrezygnowała również z udziału w Miami Open.

- Zdecydowanie chciałam go jeszcze raz zobaczyć i pożegnać. Bardzo się cieszę, że poleciałam do niego i że udało mi się zrealizować ten cel. Mimo że od jego śmierci minęło już kilka tygodni, to wciąż trudno mi o tym mówić. Mój dziadek stał za moimi sukcesami i wspierał mnie od początku. Bez niego nigdy nie osiągnęłabym tego, co mam. Wiem, co jest ważne w życiu, ale tenis to nie wszystko - podkreślała.

Marketa Vondrousova w walce o triumf w Hiszpanii

Teraz przed Vondrousovą rywalizacja w WTA 1000 w Madrycie. Występ rozpocznie od II rundy, ale jak na razie nie poznała przeciwniczki. Czeszka postara się podtrzymać dobrą passę ze Stuttgartu. Tam dotarła do półfinału, eliminując po drodze m.in. Arynę Sabalenkę, a więc wiceliderkę rankingu WTA. Vondrousova zajmuje obecnie siódmą lokatę w klasyfikacji generalnej. Najwyżej plasowała się we wrześniu 2023 roku - była szósta.